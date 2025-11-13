Cuatro denuncias por drogas y 50 multas por aparcar en San Martiño

Las concurridas Festas de San Martiño de Moaña siguen en marcha, con los furanchos abiertos toda la semana vendiendo vino de casa y a la espera de una verbena este viernes –que había sido aplazada el martes por el temporal– así como del Festival Orixe el sábado enfocado a un público joven. En el primer fin de semana y el día grande los controles de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico fueron una constante, como es habitual en este evento. Eso sí, de momento ninguna de las pruebas de alcohol realizadas por el cuerpo municipal arrojaron un resultado positivo, lo que denota una mayor toma de conciencia de los conductores con respecto a años anteriores.

La droga incautada a un ciclista en Meira. | / FdV

No en vano, sí que se pusieron hasta cuatro multas por distintas infracciones relacionadas con drogas en los operativos y, al igual que ocurrió en la edición de 2024, se impusieron numerosas multas por mal aparcamiento. Más de medio centenar de vehículos habían sido ayer multados desde el inicio de los festejos. Casi todos ellos por aparcar en las aceras sin altura que se construyeron en la humanización de la carretera provincial de Abelendo (EP-1104). En estas aceras está prohibido estacionar y el primer año de fiestas de San Martiño desde su construcción esta misma confusión ya había derivado en numerosas multas de aparcamiento.

La comisión de fiestas, incluso en el propio cartel oficial, recomienda a los asistentes estacionar en la explanada del campo de fútbol de O Casal.

En cuanto a los controles y la presencia policial en las fiestas, la primera noche, la del viernes 7 de noviembre, concluyó con dos identificados y propuesto para sanción uno de ellos por tenencia de drogas en la vía pública y otro por conducir bajo los efectos de las drogas. El martes 11, día grande de los festejos, dos personas fueron sancionadas por presuntas faltas de respeto e insultos a la patrulla de la Policía Local. En cuanto a la madrugada del miércoles 12 otro conductor fue multado tras dar positivo en el test de consumo de drogas.

Asimismo, a las 4.40 horas de la madrugada de ayer, la Policía Local paró al conductor de una bicicleta en un operativo instalado en la Porta do Sol, en la parroquia de Meira. Tras una breve conversación y detectar una actitud de nerviosismo en el ciclista se le encontraron cinco envoltorios que contenían piedras blancas de, presuntamente, cocaína. El identificado declaró que eran para consumo propio.

Los agentes le incautaron la droga, que fue entregada a la Guardia Civil. El moañés se expone a una sanción por vía administrativa por posesión de drogas en la vía pública.