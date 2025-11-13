Mujeres de Palestina y el Sáhara en los actos de Moaña contra la Violencia de Género

Moaña inicia el día 17 su programación alrededor del Día Internacional contra la Violencia de Género, que será el próximo 25 de noviembre. El primer acto, el lunes 17, consistirá en la presentación de una campaña publicitaria contra la violencia machista. Será en el salón de plenos del Concello a las 12.00 horas con la colaboración del alumnado del Máster en Publicidad de la Universidade de Vigo.

El 21 de noviembre, viernes, a las 20.00 horas el salón de plenos acoge la charla-coloquio titulada «Mujeres en zona de conflicto». Intervendrán Saudaou Mohamed Faled, Sara Ashour y Elisa Hübler que contarán su punto de vista femenino en zonas como Palestina, el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos ahora con el beneplácito del Gobierno español de Pedro Sánchez y el Kurdistán.

El 22 de noviembre a las 10.30 horas los guías de Illa dos Ratos organizarán una ruta guiada sobre la mujeres que dieron forma a la historia de Moaña. A las 19.00 horas de ese mismo sábado en el Centro Sociocultural Rosalía de Castro de Domaio actuarán Salgharitas y el Coro Chorima. Se trata de un acto organizado por la Asociación de Mulleres Poza da Moura.

El propio 25 de noviembre a las 12.00 horas se celebra el tradicional acto institucional con una lectura de manifiesto y un homenaje a las mujeres víctimas de violencia en el año 2025 colgando paños con sus nombres elaborados por la Asociación de Mulleres de Moaña y por Poza da Moura. Participará el alumnado del IES A Paralaia. A las 17.30 horas la Asociación de Mulleres proyecta en su local la película «Soy Nevenka» para después realizar el acto cívico en el olivo de la alameda.

Un Rechouchío infantil el 28 de noviembre y la obra de teatro «Sophie non é o meu nome de guerra» el día 30 concluyen la programación de este año.