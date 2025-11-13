Moaña adjudica el alumbrado de Navidad, que se enciende el 5 de diciembre

El Concello de Moaña adjudicó la iluminación navideña a la empresa Distribuciones Dalisa S.L. por un importe total de 63.372 euros incluyendo el IVA. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión se licitó conjuntamente la decoración del casco urbano y la del rural. Solo se presentó una empresa al concurso público.

La concejala de Cultura, Coral Ríos, explica que la intención es organizar el encendido navideño el viernes 5 de diciembre en un acto en los Xadíns do Concello en el que, como es habitual, alumnos de la Escola de Música de Moaña entonarán villancicos.

La empresa contratada es la misma que ya se encargó el año pasado de iluminar la Navidad moañesa. Este año se instalarán tres arcos con el lema «Bo Nadal» en las entradas a la villa, así como 132 arcos luminosos en el centro urbano y las parroquias. Se decorará la Casa do Concello, cuatro fachadas de edificios municipales y 77 farolas urbanas.

La rotonda de Salitre volverá a tener luces y seis árboles de la Praza do Concello también. En cuanto a los motivos figurativos están previstas cuatro figuras cónicas en la Praza do Concello, un árbol artificial grande en la plaza de abastos y otro en la rotonda de Salitre, dos árboles artificiales pequeños en O Latón y en Tirán, un cono de luces en la entrada al muelle de pasajeros y otro en el paseo de A Balea.