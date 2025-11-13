El gobierno de Victoria Portas redujo el período de pago y salió del plan de ajuste, recalca AV

Los datos oficiales sobre la situación de las arcas municipales de Cangas en los años 2021, 2022 y principios de 2023 revelan que el Concello mantuvo «unha posición financeira sólida e con liquidez» durante el anterior gobierno local presidido por Victoria Portas, recalcan desde Alternativa dos Veciños (AV), que refuta las declaraciones públicas realizadas al respecto por miembros del actual tripartito (BNG, PSOE y EU).

AV desmiente las principales acusaciones recibidas. Sobre la afirmación «cando chegamos en xuño de 2023 non había nin un céntimo en caixa», responde que los datos de las Contas Xerais demuestran «unha sólida solvencia e liquidez» en los referidos ejercicios, cerrando 2021 «con superávit e liquidez», a pesar de trabajar con un presupuesto prorrogado; el resultado fue positivo, superando los 2,2 millones de euros, el remanente de tesorería alcanzó 1.88 millones y el saldo bancario a 31 de diciembre rozaba los 1,5 millones de euros, entre otros logros.

En 2022 se mantuvo el ahorro, el resultado neto ascendió a 3,1 millones y a final de año el Concello disponía de 1,66 millones en los bancos, señalan desde la formación que lidera Portas, que suma dos «logros importantísimos» a su gestión: la salida del Plan de Ajuste del Ministerio de Hacienda, gracias a un remanente de tesorería superior a un millón de euros, e inversiones como los 3,6 millones en iluminación pública (un proyecto premiado a nivel estatal), al conseguir una subvención que evitó endeudar al Concello.

La gestión del Ejecutivo encabezado por Portas hasta junio de 2023 pudo mantener su financiación con fondos propios, destacan. Aseguran que importantes proyectos como la renovación LED se ejecutaron «adelantando el Concello la totalidad del coste del proyecto», echando mano de fondos propios «grazas ao remanente que se xerou polo control de gasto". La subvención del IDAE, de 2,7 millones de euros, se ingresó en el Concello de Cangas el 28 de agosto de 2023, cuando ya gobernaba el actual tripartito, recuerdan.

Con respecto a las críticas de que el actual gobierno heredó «unha débeda de un millón con proveedores», AV lo desmiente con datos como la reducción del período medio de pago a proveedores, que se situó en 2,27 días hasta que hubo que lidiar con el ciberataque que paralizó la gestión del Concello desde el 19 de mayo de 2023, subiendo entonces el período de pago a casi 40 días. Los datos, sin embargo, «empeoraron exponencialmente» con la llegada del BNG, PSOE y EU, duplicándose en el tercer trimestre del año, hasta los 125 días. Todo ello, «a pesar de ter un orzamento novo e aprobado grazas a Alternativa dos Veciños de 19.278.632 euros, 3,8 millóns máis» que en el precedente.

Pintadas investigadas

Por otra parte, la Policía Local investiga la autoría de varias pintadas aparecidas en inmuebles del centro urbano de Cangas acusando a Mariano Abalo y Victoria Portas de complicidad con el PP.