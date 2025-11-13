Claudia tira un muro en San Amaro, encharca viales y amarra parte de la flota

Segundo día de la borrasca Claudia azotando la comarca de O Morrazo con intensa lluvia y viento que ayer aumentaron el capítulo de daños. Entre los más relevantes, la caída de un tramo del muro que rodea el atrio de San Amaro, en la parroquia canguesa de Aldán, el desprendimiento de cables del tendido eléctrico y telefónico en la avenida de Bueu, en Cangas, y el anegamiento de varios tramos viarios, como el de acceso a la Autovía do Morrazo por A Rúa o del entorno de la rotonda de Muíño do Inferno en la carretera PO-313 (Moaña-Marín).

El fuerte oleaje también obligó a amarrar buena parte de la flota de Bueu, Cangas y Moaña, que en la ría de Vigo está, además, afectada por la presencia de toxina que mantiene la actividad extractiva bajo mínimos.

Balsas de agua en el tramo de vial entre las rotondas del Gordo y A Rúa. / FdV

La tercera borrasca de impacto de la temporada dejó lluvias intensas, aunque menos persistentes que en el litoral norte de Galicia.

En toda la franja costera está activado el aviso naranja por precipitaciones y amarillo por fuertes vientos. En la estación de MeteoGalicia en Cabo Udra (Beluso, Bueu), registró ayer rachas de 79.1 kilómetros por hora a las 02.30 horas (el martes alcanzó los 92.5 kilómetros) y lluvia acumulada de 48.9 litros por metro cuadrado. En la estación de Cangas se computaron rachas de viento de 59.3 kilómetros y 37.1 litros de lluvia por metro cuadrado.

Cables desprendidos por el viento en Cangas. / FdV

A primera hora de la mañana, efectivos de Emergencias-Protección Civil de Cangas y Policía Local se trasladaron al atrio de San Amaro tras recibir aviso de que se había desprendido sobre el vial parte del muro de piedra que lo rodea, obstruyendo el paso de vehículos. Los operarios municipales despejaron la vía y el Concello dio aviso al Arzobispado de Santiago de Compostela para que reponga la estructura. También hubo que intervenir para despejar las balsas de agua en el tramo comprendido entre las rotondas del Gordo y A Rúa, al no dar abasto los sumideros.

Buena parte de la flota permaneció amarrada a puerto, y solo salieron algunos barcos del enmalle que faenan a la centolla, como también del erizo y pulpo. El marisqueo está cerrado por toxina en toda la ría de Vigo, incluida la navaja, excepto en San Simón. En los cursos fluviales no se registraron desbordamientos relevantes, aunque se mantiene la vigilancia.