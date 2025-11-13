Castro, primera empresa clasificada para la obra del pabellón de O Gatañal

La mesa de contratación ha propuesto a la empresa Construcciones Castro para la adjudicación de las obras de reforma del pabellón de O Gatañal. Presentó una oferta económica que alcanza 1.169.000 euros y obtuvo la máxima puntuación por las mejoras que ofreció, algo que no hizo su competidora Cíes Obra Civil, que presentó una oferta económica más elevada, de 1.172.400 euros.

La obra salía a licitación por un importe de 1.172.378,12 euros. El plazo de ejecución es de 10 meses. La empresa seleccionada tiene, ahora, que presentar la documentación en el plazo de 10 días para que la propuesta se convierta en ejecución definitiva.

Zona de estacionamiento en la parte trasera de O Gatañal. / Gonzalo Núñez

La empresa Castro presentó como mejoras la pavimentación de la zona que rodea el pabellón de O Gatañal, así como el aparcamiento. También aparece la instalación de nuevas farolas externas, adecentamiento de aceras y bordillos y la mejora del propio marcador, tan importante en el pabellón donde juega el Frigoríficos del Morrazo, equipo profesional de la liga Asobal de balonmano.

Dentro de las mejoras, la mesa de contratación también valoró la planificación de la obra y las mejoras en la licitación, de accesibilidad, así como energéticas. La intención es que los trabajos comiencen en diciembre y que las obras de la cubierta se acometan en verano.

La obra se financia a través del Plan +Provincia. La Diputación de Pontevedra pone 293.413 euros y el Concello, de sus propios fondos, la cantidad de 56.300.