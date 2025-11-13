Charla en Cangas sobre acogimiento familiar
La asociación Acougo ofrece hoy (18.00 horas, salón de pleno de Cangas) una charla informativa sobre el acogimiento familiar en Galicia. El objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre esta figura de protección de la infancia, fomentando la implicación ciudadana para reducir la cifra de menores que viven en centros residenciales, más de 1.000 en la comunidad gallega.
