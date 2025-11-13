La canguesa Paula Cabaleiro, ponente en unas jornadas del Museo Thyssen en Madrid

La gestora cultural y comisaria de exposiciones, además de coordinadora de la Comisión de Xestión e Políticas Culturais del Consello de Cultura Galega, la canguesa Paula Cabaleiro, participa como ponente este viernes en el Museo Thyssen Bornemisza de Madrid, en la IV Jornada de Otoño de derecho de la Cultura, centrada este año en la participación de las comunidades en los museos y otras instituciones culturales.

La jornada está organizada por el Museo con la Fundación Gabeiras. Cabaleiro participará en la mesa redonda, de las cinco que incluyen el programa, «Instrumentos administrativos al servicio de la participación», junto al gestor cultural José Luis Pérez Pont; la abogada del Estado María López-Frías, el catedrático de Derecho de la UC3M, Marcos Vaquer; la responsable de museos de la Comunidad de Madrid, Lorena Delgado; y Rafaela Pimentel y María Mallol, de la Asamblea de Museo Situado, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

En el programa también se abordará la participación de las comunidades en museos y otras instituciones culturales; se dialogará sobre «¿Qués es una comunidad culturaL? y ¿cuáles son las comunidades de un museo?, de las experiencias que impulsan la apertura institucional y las leyes que incluyen a las comunidades culturales.

Por otra parte, Cabaleiro también será una de las protagonistas de X Seminario de Arte y Participación Social del Museo Picasso de Málaga que tendráa lugar el 10 de diciembre en la ciduad andaluza. Esta actividad, además de su parte teórica, tiene también otra práctica, incluyendo talleres de formación y un encuentro. En el ámbito del comisioriado, Cabaleiro inaugura hoy la exposición «Nada. Ninguén» de la artista valenciana Ofelia Cardo en la sala Altearte de la UVigo en Ourense,