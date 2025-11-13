Cangas en la Infancia Digital

Dos cangueses, el abogado Luis Pena y el doctor por la Universidade de Santiago de Compostela, el psicólogo Antonio Rial Boubeta, participaron el martes en Madrid en el acto, presidido por Pedro Sánchez, de presentación del Estudio Infancia Digital 2025. Antonio Rial dirige un equipo de 19 personas que destacan por su labor y del que forma parte el letrado cangués Luis Pena. Rial es delegado de UNICEF en Europa y cursó estudios en el colegio de Coiro, donde conoció a Luis Pena.

En el acto de Madrid se presentaron los resultados del mayor estudio realizado en España sobre el uso de la tecnología por parte de niños, niñas y adolescentes. A través de la página web del proyecto se ha puesto a disposición de la ciudadanía toda la información, datos y materiales del estudio. Este proyecto de investigación ha sido realizado en el marco de Infancia Digital, la iniciativa conjunta de UNICEF España, el Consejo General de Ingeniería en Informática, la Universidad de Santiago de Compostela y Red.es que busca conocer y comprender el impacto real del uso de tecnologías digitales en niños, niñas y adolescentes en España.

Luis Pena y Antonio Rial, en Madrid. / FdV

Un proyecto pionero sobre la relación entre infancia y entorno digital. El estudio aborda cuestiones como el acceso a dispositivos y redes sociales, la convivencia familiar y escolar, la salud mental y emocional, la exposición a contenidos de riesgo, la educación afectivo-sexual, el consumo de videojuegos o la experiencia con la inteligencia artificial. Su objetivo es ofrecer una base científica que ayude a educadores, familias e instituciones a acompañar mejor a la infancia y la adolescencia en el uso consciente y equilibrado de las tecnologías.

Los resultados han sido publicados en varios formatos. Por un lado, se han publicado en tres informes: informe del alumnado, que recoge la voz de niños, niñas y adolescentes sobre su experiencia digital; informe del profesorado, centrado en las competencias digitales docentes y su papel en la educación tecnológica; e informe cualitativo, que recoge la visión de familias, docentes, expertos y adolescentes.Además, la web permite consultar todos los datos obtenidos durante la investigación desagregados por nivel educativo, género y bloques temáticos.