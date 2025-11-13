Un caballo causa un accidente en la PO-313 en Moaña

Un caballo causó un accidente en la PO-313 esta mañana. El conductor, sorprendido por la presencia del animal en la calzada, no resultó herido pero el equino murió debido a las heridas causadas por el atropello.

El siniestro ocurrió en el tramo entre el Mirador da Fraga y el antiguo vertedero, a las 6:10 horas de este jueves. El vehículo circulaba en sentido ascendente hasta Marín.

Hasta el lugar fue la Policía Local de Moaña.

El pasado verano ya se registraron incidentes con caballos salvajes en la PO-313, que obligaron a la intervención de Protección Civil hasta en cinco ocasiones en una semana. En el mes de julio, varios conductores alertaron de la presencia en la carretera de una manada de equinos libres, compuesta por unos 20 animales.

Pero también se han identificado caballos con dueño: dos vecinos de Marín fueron denunciados el pasado verano por tener sueltos animales en vía pública, una infracción grave de la Ley de Montes de Galicia con multas desde 1.001 a 100.000 euros.