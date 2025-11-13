Una avería deja sin luz pública a la mitad de la calle Eduardo Vincenti, en Bueu
Los servicios municipales intentan desde hace días localizar, sin éxito, el origen de la incidencia
REDACCIÓN
Bueu
Un tramo del alumbrado público de la céntrica calle peatonal Eduardo Vincenti de Bueu, trae de cabeza a los operarios municipales desde finales de la semana pasada. El problema se concentra en la parte superior de la vía, que permanece a oscuras a pesar de las diferentes pruebas realizadas desde que se tuvo conocimiento de la incidencia. «Nalgún momento parecía que estaba solucionada, pero ao final o suministro volveu a caer e de momento non se coñece a razón da avaría», afirman desde el consistorio. Hoy está previsto que acudan a Bueu técnicos de una empresa especializada en alumbrado para colaborar con los técnicos municipales en la detección del problema.
