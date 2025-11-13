Una avería deja sin luz pública a la mitad de la calle Eduardo Vincenti, en Bueu

Un tramo del alumbrado público de la céntrica calle peatonal Eduardo Vincenti de Bueu, trae de cabeza a los operarios municipales desde finales de la semana pasada. El problema se concentra en la parte superior de la vía, que permanece a oscuras a pesar de las diferentes pruebas realizadas desde que se tuvo conocimiento de la incidencia. «Nalgún momento parecía que estaba solucionada, pero ao final o suministro volveu a caer e de momento non se coñece a razón da avaría», afirman desde el consistorio. Hoy está previsto que acudan a Bueu técnicos de una empresa especializada en alumbrado para colaborar con los técnicos municipales en la detección del problema.