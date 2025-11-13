Alba Lazarí se queda a las puertas del Premio del Comercio Gallego

No ha podido ser, pero la diseñadora textil y comerciante de Cangas Alba Lazarí ha logrado situar a localidad en un destacado lugar como finalista en los Premios del Comercio Gallego 2025 que ayer se entregaron en una gala en el Hotel San Francisco de Santiago, con la presencia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo.

Se galardonaban cinco categorías y Alba Lazarí competía en la de Comercio Gallego, que finalmente ganó «Creativas galegas», de Santiago, tres emprendedoras del diseño, el arte y la artesanía que crearon en Santiago un espacio que impulsa y visibiliza a más de 300 profesionales. Lazarí competía con sus diseños textiles de autor, relacionados con la moda, la decoración y los accesorios, como sus pañuelos de seda con estampaciones diseñadas por ella que las hacen piezas únicas, como también su ropa femenina o las camisas para hombre, sin olvidar sus complementos de hogar. La canguesa reconoce que la propuesta de Creativas Galegas era muy potente, pero su proyecto «gustó mucho» . Asegura qeu realiza una valoración muy positiva: "Estar en la final con mi proyecto el primer año desde que abrí el showroom en Cangas, es algo que no todo el mundo consigue.Había marcas que llevaban varios años presentándose para lograr llegar a la final". Entiende que su proyecto "va por buen camino y he recibido felicitaciones por parte de la organización".

Alba Lazarí con algunos de sus productos que diseña en seda y algodones. / Fdv

Respecto a la gala señala que estuvo muy bien organizada y en todo momento hubo mucha cordialidad entre todos los finalistas y propuestas para futuras colaboraciones: "Sin duda, una experiencia positiva".

En la categoría de Comercio Trayectoria, el premio fue para Panadería Pallares, de Lugo; en Comercio Emprende para Amoras, de O Carballiño y Maside (Ourense); la categoría de Comercio dinamización lo ganó Viveiro centro comercial histórico y la de Comercio sostenible, «Arroupa», un empresa impulsada por Cáritas en Santiago, Pontevedra, A Coruña, Carballo y Vilagarcía que transforma ropa usada en oportunidades reales de empleo e inclusión.