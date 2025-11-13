Adicam celebra su gala solidaria de magia infantil
Será este sábado en el Auditorio de Cangas | Reúne a cinco magos en un gran espectáculo
REDACCIÓN
La Asociación de diagnosticadas de cácner de mama de Cangas (Adicam) sigue con sus campañas de recaudación de fondos y este sábado celebra en el Auditorio de Cangas (19.00 horas) su gala de magia infantil para el público familiar. Las entradas ya se pueden adquirir de forma anticipada en ataquilla.com o en cualquiera de las sedes de Adicam. También se pueden adquirir el mismo día en el auditorio desde dos horas antes del comienzo del espectáculo.
La gala reunirá a cinco magos infantiles:Francis Zafrilla, que ha recorrido España con espectáculos como «Mr Happy» o «Got Rock»; Lola Mento, Premio Nacional de Magia en el Congreso de Terrassa (2024); Luigi Ludus, Premio Nacional de Magia Infantil 2011 y 2014; Cliff The Magician, de Reino Unido y Julián Moreno, Julianini, que también es cuentacuentos y titiritero.
