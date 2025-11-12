El temporal hunde O Con, suspende el barco a Vigo y arranca ramas que destrozan un taxi

El temporal «Claudia» causó múltiples daños en O Morrazo en su primer día de paso por la comarca. A punto estuvo incluso de causar alguna desgracia. Además de afectar a las celebraciones de San Martiño, los fuertes vientos y el oleaje volvieron a cubrir la carretera José Costa Alonso a su paso por la playa de O Con, en Moaña. La fuerza del agua volvió a causar un hundimiento en el firme con un llamativo socavón que tuvo que ser acordonado y delimitado con conos. El tráfico rodado se desvió, por precaución, hacia la zona más cercana a las viviendas. Se trata del enésimo hundimiento de esta calle, cuyo firme se encuentra parcialmente en el aire. Desde hace años el Concello reclama a Costas del Estado una rehabilitación integral de toda la zona sin que de momento haya noticias al respecto.

El caso más grave estuvo a punto de darse en la carretera de Abelendo, también en Moaña, a la altura de O Casal. Un taxi que transportaba a dos clientes precisamente hasta las fiestas de San Martiño se detuvo en el cruce entre la carretera provincial y la Baixada á Torneira. De repente, sobre las 13.00 horas, el intenso viento arrancó de cuajo varias ramas de un árbol ornamental de la acera, haciendo que los maderos se desplomasen sobre el propio taxi. Una de las ramas atravesó directamente el cristal y quedó incrustada, rozando en el cuello al cliente que iba en el asiento del acompañante. Hasta la zona se desplazó la Policía Local de Moaña y después voluntarios de Protección Civil ayudaron en el operativo. Aunque no se registraron daños físicos de gravedad, tanto el taxista como los clientes estaban visiblemente nerviosos: «Estuve cerca de la muerte», alertó el vecino al que el tronco pasó rozando. Lo sucedido atrajo la atención de muchas de las personas que subían a la zona de la fiesta.

La rama penetró el parabrisas. | / Santos Álvarez

Por otro lado el transporte de ría se vio también fuertemente perjudicado por el viento y el intenso oleaje. Por la mañana se ralentizaron las salidas de Cangas y en Moaña se habían suprimido parte de los viajes a hora punta, cancelando las salidas de las 6.30, las 7.30 y las 8.30 desde la dársena moañesa y las rutas que partían a las 7.00, 8.00 y 9.00 horas en la de Vigo. La naviera tuvo que adoptar esta medida ya en varias ocasiones desde que comenzó el otoño y para hoy, miércoles, se suprimirán de nuevo los mismos horarios.

El hundimiento en O Con. / | Santos Álvarez

Pero lo peor para este servicio esencial para la comarca ocurrió por la tarde. En Cangas Mar de Ons se vio en la obligación de suspender su servicio regular con Vigo «hasta nuevo aviso». La última salida fue la de las 17.30 horas desde la ciudad olívica. Lo mismo ocurrió con las rutas desde Moaña. Nabia suspendió también todos los barcos después del que partió a las 17.30 horas del pantalán de pasajeros vigués.

El último barco de ayer, llegando al muelle de pasajeros de Cangas. | Santos Álvarez

Más viento hoy

De cara al día de hoy según los pronósticos de Meteogalicia se mantiene la alerta naranja en el mar por oleaje y fuertes vientos al menos hasta las nueve de la mañana. Pasará entonces a alerta amarilla costera al menos hasta las nueve de la noche. En tierra se prevé alerta amarilla por lluvia y viento durante buena parte de la jornada de hoy. En lo que respecta a los pronósticos de la Aemet, se calculan chubascos intensos sobre O Morrazo entre las ocho y las 11 de la mañana de hoy y todavía más fuertes entre las cuatro y las siete de la tarde. En cuanto al horizonte temporal, al menos hasta el próximo lunes la comarca tiene asegurados los días de lluvia.