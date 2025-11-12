Moaña abarrota San Martiño a pesar de la borrasca Claudia

Como si de una alianza con el cielo se tratase, la lluvia dio una pausa durante la mañana de ayer y permitió la celebración de la tradicional procesión en honor a San Martiño en Moaña, aunque la borrasca Claudia obligó a aplazar la verbenas nocturnas.

El día grande de las fiestas cayó en martes, pero en Moaña el festivo local animó a cientos de vecinos y visitantes a acercarse al casco histórico para participar tanto en los actos religiosos como en la siempre esperada gastronomía otoñal. Desde las 11.30 horas, la Banda de Música Municipal de Vilaboa abrió la jornada con un pasacalles que recorrió el entorno del atrio alto entre aplausos de los integrantes de Airiños do Morrazo. A continuación, el grupo rodeó la iglesia románica antes del inicio de la misa solemne, que tuvo lugar al mediodía. Durante la homilía el párroco recordó la figura de San Martín de Tours, desde sus orígenes como militar hasta su vida ejemplar que lo llevó a ser obispo y, finalmente, santo.

El día grande de San Martiño en Moaña / Gonzalo Núñez

Aunque el viento soplaba con fuerza, la lluvia se contuvo hasta el final de la procesión. A las 15.50 horas concluyó la misa, que fue cantada por el Orfeón Moañés, y diez minutos después salió del pórtico la primera imagen: la Virgen del Carmen, seguida por la de San Martiño. Cientos de fieles, acompañados por las dos bandas de música, completaron el recorrido hasta el cruceiro barroco, que rodearon antes de regresar al templo. Fue la última de las procesiones de este año dentro de las fiestas patronales de la villa. Participaron los ediles del PP Alfonso Piñeiro y Diego Ríos. Acudieron también al día grande, aunque sin participar en la procesión, varios concejales del gobierno local (BNG) como Daniel Costas, Coral Ríos, Dolores Chapela, Rubén Viéitez y Kevin González.

Familias y grupos de amigos continuaron la jornada en el casco histórico, disfrutando de los productos ofrecidos tanto por los furanchos como por las barras instaladas en el atrio. Pulpo, churrasco, chorizos asados y castañas llenaban las mesas, mientras el vino de casa seguía siendo el gran protagonista tras un fin de semana de celebraciones en una zona que volvió a abarrotarse.

Las imágenes en la zona del Cruceiro. / Gonzalo Núñez

Por la noche, a las 20.00 horas, estaba prevista una verbena amenizada por las orquestas Compostela y Los Players. Sin embargo la comisión de fiestas decidió, por precaución, aplazar esta noche de baile para el viernes 14, con el mismo programa. Aun así, los furanchos permanecerán abiertos durante toda la semana y en el atrio bajo no faltará la música hasta el sábado, cuando a las 22.00 horas se celebrará la Festa da Mocidade, organizada por el Concello de Moaña. Una cita que, como es tradición, volverá a mirar al cielo esperando una tregua.

Grupos de amigos disfrutando del vino de casa. / Gonzalo Núñez

Festival Orixe

Más allá de los furanchos y de la recuperación de la última verbena, las actividades regresarán el sábado 15 con una jornada en honor a San Martiño. A las 12.00 horas, la comisión de fiestas celebrará un funeral por los difuntos de Moaña que colaboraron con los festejos a lo largo de la historia. Ya por la noche, bajo la carpa del atrio, tendrá lugar la Festa da Mocidade dentro del Festival Orixe, organizado a través de la productora Voleando.

El evento contará con la actuación principal de Mowlyhawk, acompañado por los Djs Michi y Dani Villa, y cerrará con la “Percussion Show” de Ninico, que ofrecerá una sesión de latin house. Serán los últimos compases de la siempre concurrida Festa de San Martiño, una celebración declarada de Interés Turístico de Galicia.