Presentación en Bueu de «As obras póstumas»
La Librería Miranda organiza hoy la presentación del libro «As obras póstumas» de Diego Giráldez, en un acto que tendrá lugar a las 19.30 horas en la sala multiusos del Centro Social do Mar de Bueu. La novela aborda la historia de Pilar, una autora que recibe el encargo de escribir una última obra tras ser diagnosticada de una demencia agresiva.
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Entre tazas de vino y castañas
- Desde Moaña con rumbo a La Martinica
- La primera procesión llena San Martiño
- Comienzan las obras de Eroski en Ximeu y los vecinos exigen seguridad
- Cangas bate récords de centolla con 1.407 kilos en la primera subasta de la campaña
- Dos barberos de Cangas en «Soy Barbudo»
- Bronca en el pleno de Cangas: AV se vuelve a aliar con el PP para tumbar la liquidación de la deuda bancaria del municipio