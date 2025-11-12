Presentación en Bueu de «As obras póstumas»

La Librería Miranda organiza hoy la presentación del libro «As obras póstumas» de Diego Giráldez, en un acto que tendrá lugar a las 19.30 horas en la sala multiusos del Centro Social do Mar de Bueu. La novela aborda la historia de Pilar, una autora que recibe el encargo de escribir una última obra tras ser diagnosticada de una demencia agresiva.