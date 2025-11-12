La plaza de Cangas vende más de 500 kilos de centolla

Un día después de la apertura de la campaña de la centolla y de que Cangas batiese récords con la subasta de más de 1.400 kilos del preciado producto, la actividad se trasladó a la plaza de abastos del municipio, con un importante movimiento de usuarios a la caza de los primeros ejemplares tras el levantamiento de la veda. El continuo trajín se tradujo en la venta de alrededor de 500 kilos, una cifra notable que da muestra de las ganas que había de degustar este sabroso crustáceo.

El de Cangas fue, sin embargo, el único mercado de la comarca en abrir ayer, ya que los de Bueu y Moaña permanecieron cerrados por la festividad de San Martiño. Eso quizás pudo haber derivado parte de los compradores de estos dos municipios al cangués para abastecerse de productos. La centolla, por la novedad que suponía, fue uno de los más buscados, y se vendió a precios que oscilaron entre los 10 y los 30 euros el kilo, más asequibles en este inicio de campaña de lo que serán una vez se vayan acercando las navidades.

La cantidad de producto fue un reclamo tan poderoso como el hecho de que el tamaño y la calidad de los ejemplares capturados fuese notable, tal y como se encargaron de señalar los marineros de Cangas y Bueu antes de la subasta en lonja. Si en Cangas la descarga batió todos los registros, en Bueu se quedó en unos números más discretos, en torno a los 560 kilos, pero con la sensación general de que el marisco estaba lleno y poseía un buen tamaño para su comercialización.

Habrá que esperar, sin embargo, para conocer si lo sucedido en el primer día es sintomático de lo que va a pasar a lo largo de esta campaña de la centolla. Y es que la entrada del temporal Claudia ya se hizo notar ayer en el trabajo de la flota. Tanto en Cangas como en Bueu fueron pocos los barcos que salieron a faenar, con un puñado dedicados a la centolla en ambos puertos, y con la segunda subasta de la temporada en el primero, eso sí, con cantidades mucho más discretas. En Bueu, en cambio, no habrá subasta hasta hoy, cuando se pueda ver la evolución de las capturas y los precios.