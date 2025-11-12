La nota de las playas: todas excelentes salvo Banda do Río, que sigue a la baja
Sanidade publica las clasificaciones sanitarias del último verano y la playa urbana de Bueu pasa de calidad «buena» a «suficiente» | En agosto registró dos episodios de contaminación
Las playas de la comarca de O Morrazo se quedan por segundo año consecutivo a las puertas de la matrícula de honor. De los 43 arenales que forman parte del censo oficial de aguas de baño de la Consellería de Sanidade 42 consiguen la máxima nota posible: excelente. La única excepción, por segunda vez consecutiva, es nuevamente Banda do Río, en el centro urbano de Bueu. Al final de la temporada estival del año 2024 la calificación bajó de excelente a buena y en la resolución de la clasificación sanitaria de 2025 experimenta un nuevo paso atrás, con una nota de suficiente. Un resultado en el que pesan de manera decisiva los tres episodios de contaminación microbiológica detectados este verano, dos de ellos en pleno mes de agosto y que obligaron al Concello de Bueu a cerrar la playa al baño y a izar la bandera roja.
La resolución que acaba de publicar la Consellería de Sanidade incluye la clasificación sanitaria de las playas después de la campaña de controles y analíticas del verano de 205, una calificación que es la que estará vigente de cara al año 2026. Esa clasificación sanitaria es uno de los criterios imprescindibles dentro de la convocatoria de las banderas azules, que exige un nivel de excelente. Esto significa que por segundo año consecutivo Bueu deberá renunciar a este distintivo para su arenal urbano, un galardón que consiguió por primera vez en 2022 y que logró conservar en 2023 y 2024.
Los episodios de contaminación microbiológica por presencia de fecales registrados este verano –con niveles de hasta 2.000 unidades– provocaron que el Concello de Bueu solicitase a la empresa concesionaria del abastecimiento, saneamiento y depuración, Aqualia, un informe sobre posibles vertidos al río Bispo, que desemboca en la playa de Banda do Río. Durante esa inspección se detectó una especie de sabotaje en la red que baja por el sendero fluvial entre A Portela y A Graña: las arquetas fueron manipuladas y se arrojaron piedras de gran tamaño para provocar el desborde. A raíz de esta situación, de la que ya existía constancia previa, se decidió sellar las tapas para impedir que se repitan estos hechosn.
Más de 40 playas en el censo de la Consellería de Sanidade
Sanidade muestrea más de 40 arenales en la comarca de O Morrazo, incluyendo cuatro en la isla de Ons. Bueu es precisamente el municipio con más playas en ese listado oficial, con 16: Agrelo, Area de Bon, Area dos Cans (Ons), Banda do Río, Beluso, Canexol (Ons), As Dornas (Ons), Lagos, Lapamán, Loureiro, Melide (Ons), Mourisca, Pescadoira, Petís, Portomaior y Tuia. Todas, salvo la referida Banda do Río, consiguen mantener la calificación de excelente. De esta manera, Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon podrán optar de nuevo a la bandera azul de cara a 2026.
El Concello de Cangas, que en este 2025 renunció expresamente a su candidatura las banderas, cuenta con 15 playas en el censo oficial de Sanidade: Areabrava, Areacova, Areamilla, Areneles, Barra, Castiñeiras, Francón, Liméns, Melide, Menduíña, Nerga, Pinténs, Rodeira, Salgueirón y Vilariño. Todas conservan la clasificación sanitaria de excelente.
Moaña cuenta con 12 arenales y una bandera azul, en O Con. Los espacios muestreados por Sanidade son A Borna, A Ribeira, A Xunqueira, Fontexelo, Canabal, A Mosqueira, Niño do Corvo, O Cocho, O Con, O Porto-Moaña, Sobreira y Tirán-Videira, todas con nota de excelente.
La Xunta adjudicará la nueva pasarela de Area dos Cans, en Ons, por 393.652 euros
La Xunta, a través de la Axencia de Turismo de Galicia, adjudicará a la empresa Taboada y Ramos la construcción de la nueva pasarela de acceso a la playa de Area dos Cans, en la isla de Ons. La contratista fue la única aspirante al contrato, que salió a licitación por un importe de 398.555 euros. La adjudicataria ofreció una rebaja en el presupuesto total de casi 5.000 euros, para dejarlo en 393.652 euros (IVA incluido).
El nuevo acceso incrementará el ancho para pasar de 1,4 metros a 1,8 metros y deberá reducir la pendiente hasta el 6%, con el objetivo de adaptarse a las recomendaciones de la ley en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
La actual pasarela se encuentra deteriorada tanto por su antigüedad como por las inclemencias meteorológicas. El contrato licitado por la Axencia de Turismo de Galicia plantea «un diseño de modo que su durabilidad sea la mayor posible, adecuándose a las necesidades reales de los visitantes y de los residentes», explican desde la administración autonómica. La previsión es que la obra pueda estar lista antes de la próxima temporada estival.
