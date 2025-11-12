La nota de las playas: todas excelentes salvo Banda do Río, que sigue a la baja

Las playas de la comarca de O Morrazo se quedan por segundo año consecutivo a las puertas de la matrícula de honor. De los 43 arenales que forman parte del censo oficial de aguas de baño de la Consellería de Sanidade 42 consiguen la máxima nota posible: excelente. La única excepción, por segunda vez consecutiva, es nuevamente Banda do Río, en el centro urbano de Bueu. Al final de la temporada estival del año 2024 la calificación bajó de excelente a buena y en la resolución de la clasificación sanitaria de 2025 experimenta un nuevo paso atrás, con una nota de suficiente. Un resultado en el que pesan de manera decisiva los tres episodios de contaminación microbiológica detectados este verano, dos de ellos en pleno mes de agosto y que obligaron al Concello de Bueu a cerrar la playa al baño y a izar la bandera roja.

La resolución que acaba de publicar la Consellería de Sanidade incluye la clasificación sanitaria de las playas después de la campaña de controles y analíticas del verano de 205, una calificación que es la que estará vigente de cara al año 2026. Esa clasificación sanitaria es uno de los criterios imprescindibles dentro de la convocatoria de las banderas azules, que exige un nivel de excelente. Esto significa que por segundo año consecutivo Bueu deberá renunciar a este distintivo para su arenal urbano, un galardón que consiguió por primera vez en 2022 y que logró conservar en 2023 y 2024.

Los episodios de contaminación microbiológica por presencia de fecales registrados este verano –con niveles de hasta 2.000 unidades– provocaron que el Concello de Bueu solicitase a la empresa concesionaria del abastecimiento, saneamiento y depuración, Aqualia, un informe sobre posibles vertidos al río Bispo, que desemboca en la playa de Banda do Río. Durante esa inspección se detectó una especie de sabotaje en la red que baja por el sendero fluvial entre A Portela y A Graña: las arquetas fueron manipuladas y se arrojaron piedras de gran tamaño para provocar el desborde. A raíz de esta situación, de la que ya existía constancia previa, se decidió sellar las tapas para impedir que se repitan estos hechosn.

Más de 40 playas en el censo de la Consellería de Sanidade

Sanidade muestrea más de 40 arenales en la comarca de O Morrazo, incluyendo cuatro en la isla de Ons. Bueu es precisamente el municipio con más playas en ese listado oficial, con 16: Agrelo, Area de Bon, Area dos Cans (Ons), Banda do Río, Beluso, Canexol (Ons), As Dornas (Ons), Lagos, Lapamán, Loureiro, Melide (Ons), Mourisca, Pescadoira, Petís, Portomaior y Tuia. Todas, salvo la referida Banda do Río, consiguen mantener la calificación de excelente. De esta manera, Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon podrán optar de nuevo a la bandera azul de cara a 2026.

El Concello de Cangas, que en este 2025 renunció expresamente a su candidatura las banderas, cuenta con 15 playas en el censo oficial de Sanidade: Areabrava, Areacova, Areamilla, Areneles, Barra, Castiñeiras, Francón, Liméns, Melide, Menduíña, Nerga, Pinténs, Rodeira, Salgueirón y Vilariño. Todas conservan la clasificación sanitaria de excelente.

Moaña cuenta con 12 arenales y una bandera azul, en O Con. Los espacios muestreados por Sanidade son A Borna, A Ribeira, A Xunqueira, Fontexelo, Canabal, A Mosqueira, Niño do Corvo, O Cocho, O Con, O Porto-Moaña, Sobreira y Tirán-Videira, todas con nota de excelente.