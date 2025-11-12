Moaña pone en marcha un taller para cuidar a los cuidadores
Incluye actividades y debates sobre los problemas de las mujeres con dependientes a su cargo
REDACCIÓN
El Concello de Moaña organiza, este sábado 15 de noviembre, un taller intensivo de dos horas dirigido a las personas, especialmente mujeres, que asumen la mayor parte de la responsabilidad del cuidado, tanto de niños, con o sin discapacidad, como de mayores dependientes. El obradoiro se titula «Cóidate para coidar: Un espazo para reconectar contigo» y estará impartido por la psicóloga general sanitaria Nazaret Castro. Comenzará a las 10.00 horas en el salón de plenos.
El concejal Kevin González explica que el taller está basado en un enfoque teórico-práctico «y perspectiva de género» combinándose la comprensión de la sobrecarga con el desarrollo de hábitos para mejorar la calidad de vida de la cuidadora.
Se llevarán a cabo actividades, puestas en común y debates sobre el tema, garantizando que cada participante adquiera herramientas para aplicar en su día a día.
El programa se estructura en cuatro módulos, en los que se abordarán las diferencias de género en las prácticas del cuidado, se desmantelarán mitos sobre el tema y se llevarán a cabo prácticas de relajación y ejercicios de autocuidado individuales. Asimismo, se trabajará en el establecimiento de límites asertivos y de gestión de culpa asociada al descanso o a la priorización de las propias necesidades.
