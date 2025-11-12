Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un denunciado en Moaña por transportar cocaína en una bicicleta

Fue identificado en la Porta do Sol de Meira

La droga incautada.

Fran G. Sas

La Policía Local de Moaña identificó y propuso para sanción la pasada madrugada a un moañés que circulaba por A Porta do Sol de Meira con cinco envoltorios que en su interior contenían presuntas dosis de cocaína en forma de piedras blancas. El ciclista declaró que eran para consumo propio y la droga le fue requisada y enviada a la Guardia Civil. Se expone a una multa por tenencia de drogas en la vía pública. Fue identificado a las 4.40 de la mañana en uno de los operativos policiales para controlar el tráfico debido a las fiestas de San Martiño.

