Un denunciado en Moaña por transportar cocaína en una bicicleta

La Policía Local de Moaña identificó y propuso para sanción la pasada madrugada a un moañés que circulaba por A Porta do Sol de Meira con cinco envoltorios que en su interior contenían presuntas dosis de cocaína en forma de piedras blancas. El ciclista declaró que eran para consumo propio y la droga le fue requisada y enviada a la Guardia Civil. Se expone a una multa por tenencia de drogas en la vía pública. Fue identificado a las 4.40 de la mañana en uno de los operativos policiales para controlar el tráfico debido a las fiestas de San Martiño.