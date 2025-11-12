La Mancomunidade pone en marcha la licitación del contrato de la basura: 46,7 millones en 10 años

La Mancomunidade do Morrazo ha puesto en marcha el proceso para la licitación del nuevo contrato del servicio de recogida y tratamiento de la basura, con un valor estimado de 46,7 millones para los próximos diez años. El primer paso ha sido la publicación de lo que se denomina un anuncio previo en las plataformas Contratos de Galicia (que depende de la Xunta) y de contratación del sector público (del Estado), así como en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Este trámite no significa la apertura inmediata del plazo para presentar ofertas por parte de las contratistas porque previamente es necesario aprobar definitivamente nueva ordenanza de la basura, que aún está en fase de exposición pública y alegaciones (vigente hasta el 3 de diciembre). Con este anuncio previo lo que se pretende es conceder más tiempo a las empresas interesadas para preparar sus plicas debido al elevado coste del servicio y a la complejidad técnica del contrato. La previsión es que ese periodo para la presentación de ofertas comience el 1 de marzo de 2026 y los licitadores dispondrán de un plazo aproximado de dos meses para entregarlas en la Mancomunidade do Morrazo.

El anuncio publicado en las plataformas oficiales establece que el precio del contrato para la próxima década es de 40,6 millones de euros. A ese importe hay que sumarle los impuestos, lo que eleva el coste hasta los 44,6 millones de euros. Y como se trata de un contrato con una duración de diez años es necesario incluir una previsión por posibles modificaciones contractuales, revisiones de precios o nuevos servicios. Así se llega a la cifra final de 46,7 millones de euros.

El desglose anual

El expediente de contratación que están preparando los servicios técnicos de la Mancomunidade do Morrazo estima el precio anual del contrato en 4,6 millones de euros. Pero una cosa es el coste del contrato y otra el coste del servicio, que se calcula en 7,5 millones anuales. La nueva ordenanza y tasa del servicio de la basura que está en fase de exposición pública y de negociación sectorial está previsto que cubra el coste contractual de 4,6 millones de euros anuales, que incluye básicamente la recogida en origen y transporte de los residuos, con las mejoras previstas.

Una reunión sectorial con el comercio, hostelería e industria por la nueva tasa de la basura en O Morrazo. / Gonzalo Núñez

El gobierno de la Mancomunidade do Morrazo explica en todas las reuniones celebradas hasta la fecha que esos 4,6 millones de euros no son suficientes para pagar el coste total del servicio al cabo del año (los 7,5 millones). Este desfase obligará a los ayuntamientos de Cangas, Moaña y Bueu a cubrir esos casi 3 millones de euros adicionales mediante los ingresos obtenidos a través del reciclaje [la venta de los denominados valorizables], aportaciones municipales proporcionales de cada concello en función de su población y a través del convenio con la sociedad pública Sogama por el uso de la planta de transferencia de A Portela.

En este capítulo se incluye el pago del canon a la propia Sogama, que se calcula en 2,5 millones, y los costes internos de la propia Mancomunidade: personal, la gestión del recibo o el contrato con la Diputación de Pontevedra para la inspección del servicio de recogida de los residuos.