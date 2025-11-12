A falta de verbena en Bueu, un recorrido por su historia en fotos y fútbol

San Martiño es también el patrón de Bueu, donde ayer era festivo local. Una jornada festiva anunciada con fuegos de pirotecnia y con la animación de la charanga Noroeste. Ya a mediodía el Concello de Bueu y los representantes de la orquesta que estaba previsto que actuase por la noche en la carpa de As Lagoas decidieron que lo más prudente era aplazar esa verbena. Una decisión tomada en base a la alerta amarilla decretada en tierra ante la previsión de fuertes vientos y la acumulación de precipitaciones. Una alerta que en el mar se elevaba hasta el nivel naranja.

A pesar de esa previsión tan amenazante la mañana transcurrió con normalidad y sin presencia de lluvias, lo que permitió que al finalizar la misa solemne en honor a San Martiño pudiese salir la procesión. Los oficios religiosos contaron con una nutrida representación municipal: el alcalde, Félix Juncal; la teniente de alcalde Isabel Quintás; la concejala de Cultura, Carmen García; los concejales de Urbanismo y Deportes, Martín Villanueva y Ricardo Verde; y tres representantes del grupo municipal del PP, con Elena Estévez, Macame Núñez y Jesús Piedras. La misa solemne estaba previsto que contase con el acompañamiento musical de la Coral Polifónica Marusía, pero un problema de salud de uno de sus componentes lo impidió.

La procesión completó el recorrido de costumbre alrededor del templo parroquial de San Martiño. Junto a la imagen del patrón, que cerraba la marcha, salió la talla de San Roque. Las fiestas está previsto que concluyan hoy con una misa en honor a San Roque, que será cantada por la Coral Polifónica de Bueu. Será a las 12.00 horas y si la borrasca Claudia lo permite se completará con una procesión.

La exposición de fotos antiguas de Santos Reis con motivo de las fiestas de San Martiño en la rectoral de Bueu. / Santos Álvarez

Al acabar los oficios religiosos de ayer la mayoría de fieles aprovecharon para visitar la XXVI Mostra de Fotos Antigas que organiza la Asociación Cultural Santos Reis. Las condiciones meteorológicas obligaron a la organización a trasladar la exposición a la planta baja de la rectoral. Solo en la mañana de la jornada dominical fue posible exponerlas en el conocido como atrio pequeño. La muestra recoge 30 imágenes de Bueu, de sus vecinos y costumbres desde principios del siglo XX y constituye todo un ejercicio de memoria. Desde Santos Reis también ponen a disposición de los visitantes carpetas con las imágenes expuestas en las 25 ediciones previas. Quien todavía no haya acudido a visitarla tiene hoy una nueva oportunidad. La muestra permanecerá abierta en la rectoral en horario de mañana, hasta el final de los oficios religiosos.

La grada del campo de A Graña, en Bueu, durante el Trofeo San Martiño de fútbol disputado ayer. / Santos Álvarez

La programación municipal se suspendió por la tarde, lo que incluyó los juegos y la presencia de hinchables en la carpa de As Lagoas. Sin embargo, el mal tiempo no impidió la celebración del Trofeo San Martiño de fútbol, que se disputó en el campo municipal de A Graña con la participación del Club Deportivo Bueu, Cultural Deportiva Beluso, Alondras y Rápido Bahía. Un torneo con un formato de partidos de 45 minutos de duración.

Un momento de la verbena del lunes por la noche con la orquesta Los Satélites en la carpa de As Lagoas, en las fiestas de San Martiño en Bueu. / C.G.

La carpa de As Lagoas estaba previsto que ayer acogiese la tercera y última verbena de las fiestas de San Martiño. El domingo actuó Distrito 7, el lunes Los Satélites y ayer era el turno de Magos. Desde la Concellería de Cultura de Bueu apuntan que en los próximos días se comunicará una nueva fecha para esta actuación.

El programa para la jornada de hoy incluye animación y pasacalles con la charanga Os Jalácticos, a partir de las 11.00 horas, y los oficios religiosos en honor a San Roque a partir de las 12.00 horas.