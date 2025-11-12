La CIG denuncia que Correos en Cangas tiene 10.000 envíos sin repartir por falta de personal

La CIG ha denunciado la existencia de cerca de 10.000 envíos sin repartir en la oficina de Correos de Cangas a causa de la falta de personal, en una situación que, señala, se repite en otras localidades de Galicia, y que ha supuesto la presentación de una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Señala el sindicato que el caso es «alarmante», ya que, además, «una parte son notificaciones administrativas que tienen plazos que cumplir, así como citas judiciales y médicas».

La razón de esta problemática es la ausencia de personal, ya que según manifiesta la CIG, únicamente cinco de las 14 personas con plaza en la oficina canguesa están prestando servicio en la actualidad, con un «preocupante» número de bajas médicas. «La empresa está logrando que personas a las que les gustaba su trabajo y se preocuparon por dar un buen servicio a los vecinos se encuentren agotadas, con crisis de ansiedad y aborrecidas de lo que hacen», explica el sindicato en un comunicado a los medios.

«Brutal ataque a la salud de los trabajadores»

La responsabilidad para la CIG recae en el actual presidente de Correos, Pedro Saura, que «está aplicando una política de recortes en la empresa pública que motivó numerosas movilizaciones en toda Galicia».

Cangas dispone solo del 35% de su personal, y se achacan las bajas médicas al hecho de que «la falta de efectivos provoca incapacidades temporales continuas al resto del personal por sobrecarga laboral y estrés». Por ello se ha presentado una denuncia en la Inspección de Trabajo al considerarlo «un brutal ataque a la salud de los trabajadores».

Critica la CIG que la presidencia de Correos intente cuadrar cuentas «a costa de la salud de los empleados y ofreciendo un servicio deficiente a la ciudadanía», a la vez que la empresa debe «abonar multas millonarias por no cumplir la ley y financia eventos deportivos». También lamentan que el máximo responsable de Correos «continúe sin rebajar su salario a pesar de que supera los 200.000 euros al año».

El sindicato está llevando a cabo en los últimos meses movilizaciones para denunciar la situación y reclamar la cobertura de las vacantes. La próxima que está previsto será la de mañana jueves a partir de las 17.30 horas delante de la oficina principal de Correos en la ciudad de Pontevedra.