A c... de campo en Coiro

Parece que alguno se ha tomado muy a pecho la expresión y, para facilitar la tarea evacuatoria, no se le ha ocurrido otra cosa que tirar dos inodoros en el entorno de la carretera a San Cosme, en Coiro. Ironías aparte, lo cierto es que seguimos sin enterarnos de la existencia de un punto limpio y de lo lamentable que es seguir generando vertidos.

Las luces de Vigo "apagan" la hostelería en la comarca

Después de un verano intenso y de alguna semanita más de trabajo, son muchos los locales de la comarca que han bajado provisionalmente la verja, no tanto para tomarse unas vacaciones merecidas como para coger impulso para lo que viene. Y es que el encendido de las luces de Vigo este sábado marca el calendario de todo su entorno, «apagando» restaurantes, bares y algún hotel, para reactivarse en los próximos días y aprovechar la ola turística que arrastra la Navidad viguesa.

San Martiño, foco de multas de aparcamiento

Es la escena de todos los años cuando llegan las fiestas de San Martiño a Moaña, hileras de coches buscando algún mínimo espacio para aparcar, no siempre en el lugar más adecuado, y la Policía Local extendiendo las temidas «recetas». Especialmente intenso fue el fin de semana en esta cuestión, aunque, eso sí, sin alcoholemias positivas. Quizás San Martiño debería tejer alguna alianza con San Cristóbal para evitar el aluvión de multas.