Un herido leve por una salida de vía en la Autovía do Morrazo
Ocurrió al mediodía a la altura de Meira
R.M.
La Autovía do Morrazo registró un nuevo accidente, antes de las 13.00 horas de esta tarde. Un turismo se salió de la vía por razones que se desconocen e impactó contra el quitamiedos y la mediana. Su ocupante resultó herido leve. Hasta la zona se desplazó una ambulancia del 061 y la Guardia Civil de Tráfico. El siniestro se produjo en una mañana muy lluviosa en la comarca.
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- La Xunta mantiene en el aire el disuasorio planeado en la autovía
- Desde Moaña con rumbo a La Martinica
- El temporal cancela este miércoles los tres primeros barcos entre los puertos de Moaña y Vigo
- Entre tazas de vino y castañas
- Cangas bate récords de centolla con 1.407 kilos en la primera subasta de la campaña
- La primera procesión llena San Martiño
- Comienzan las obras de Eroski en Ximeu y los vecinos exigen seguridad