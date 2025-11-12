Un herido leve por una salida de vía en la Autovía do Morrazo

La Autovía do Morrazo registró un nuevo accidente, antes de las 13.00 horas de esta tarde. Un turismo se salió de la vía por razones que se desconocen e impactó contra el quitamiedos y la mediana. Su ocupante resultó herido leve. Hasta la zona se desplazó una ambulancia del 061 y la Guardia Civil de Tráfico. El siniestro se produjo en una mañana muy lluviosa en la comarca.