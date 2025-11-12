Audiciones del conservatorio de música
El Conservatorio y la Escola de Música de Cangas comienzan las audiciones con dos programaciones para este mes. Hoy, miércoles 12 a las 18.00 horas en el Auditorio, actuarán los alumnos de percusión y los que integran la Big Band. El jueves 27 de noviembre a las 19.30 horas será el turno para la audición multidepartamental. La entrada es gratuita.
