La Xunta mantiene en el aire el disuasorio planeado en la autovía

La Xunta de Galicia presentó sus presupuestos para 2026, pero de nuevo no figuran referencias específicas para el gran aparcamiento disuasorio que en la recta final del anterior mandato autonómico había proyectado la Consellería de Infraestructuras en la Autovía do Morrazo AG-46 en Meira, en Moaña. El proyecto se presentaba como aparcamiento disuasorio y estación de servicio incorporada con restauración, además de incluir parada de autobús. Se trataba de una gran infraestructura para una carretera que carece de ningún tipo de servicio en este sentido y que presenta una carencia grande de iluminación, incluso de falta de cobertura de telefonía móvil, en el tramo entre el enlace de Ameixoada y esta recta de Meira.

El aparcamiento suponía una gran obra de infraestructura porque implicaba la construcción de un enlace y según el proyecto la inversión rondaba los 3,8 millones de euros. Se había diseñado con 194 plazas, 4 de ellas para vehículos pesados y 6 para personas con movilidad reducida. y dentro de la parcela se habilitaba una parada de autobús, con una marquesina, con la intención de crear una red de autobuses lanzadera, entre este aparcamiento y Vigo u otras poblaciones del área metropolitana.

Desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, que preside María Martínez Allegue, asegura que la Xunta está estudiando la «conveniencia» de este aparcamiento y alega que hace año y medio la Xunta inauguró uno en la parroquia de Domaio con 75 plazas disponibles. Se refiere al aparcamiento junto a la PO-551, que ya estaba abierto de antes y que se amplió a esas plazas. En Moaña también hay otro aparcamiento disuasorio, el primero que construyó la anterior Consellería de Infraestructuras junto a la autovía en Broullón, con buenos resultados de ocupación para el uso del coche compartido de las personas que acuden a trabajar a las grandes ciudades.

La consellería ya había descartado por problemas con aguas subterráneas, el aparcamiento proyectado en el enlace de la Autovía do Morrazo en San Lourenzo, en Domaio, cuyo terreno fue objeto de reforestación dentro del plan de carreteras verdes con plantación de autóctonas que empezó la Xunta en esta autovía como proyecto piloto y que a día de hoy continúa, aunque la presencia de la planta de la palma sigue siendo una evidencia de la dificultad de su erradicación pese al uso de herbicidas.

Respecto a la licitación de los cargadores eléctricos con los que fue dotado el aparcamiento disuasorio de Domaio, Infraestructuras señala que es una cuestión que ahora lleva Mobilidade incluida en la Consellería de Presidencia.