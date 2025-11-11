Presentación del libro de Antonio Costa en San Martiño
Las fiestas patronales de San martiño en Moaña son diversión, son furanchos, pero también es promoción cultural como hacía el fallecido cronista oficial Manuel Uxío García. Ayer, en la antigua rectoral que acoge la Escola de Música, el historiador moañés Antonio Costa tomó el relevo a qauellas presentaciones e hizo lo mismo con su libro «Desmontando erros a través das evidencias», presentado por la concejala de Cultura, Coral Ríos.
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Entre tazas de vino y castañas
- Comienzan las obras de Eroski en Ximeu y los vecinos exigen seguridad
- La primera procesión llena San Martiño
- Bronca en el pleno de Cangas: AV se vuelve a aliar con el PP para tumbar la liquidación de la deuda bancaria del municipio
- Bueu en imágenes con mucha historia
- La campaña arqueológica descubre un nuevo muro defensivo que rodea la torre de Meira
- Las carpinterías de Seara abren Moaña al mar