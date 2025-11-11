Presentación del libro de Antonio Costa en San Martiño

Las fiestas patronales de San martiño en Moaña son diversión, son furanchos, pero también es promoción cultural como hacía el fallecido cronista oficial Manuel Uxío García. Ayer, en la antigua rectoral que acoge la Escola de Música, el historiador moañés Antonio Costa tomó el relevo a qauellas presentaciones e hizo lo mismo con su libro «Desmontando erros a través das evidencias», presentado por la concejala de Cultura, Coral Ríos.