El PP califica de «estafa» a los vecinos el proyecto de Ojea

El PP acusa al tripartito, otra vez, de estafar a los vecinos. Esta vez se refiere al proyecto de las naves de Córdoba, en Ojea, con lo que trata de tapar la «nula gestión de los últimos años». Así señala que, s bien oros concellos gallegos, como Cambados, avanza en la desafectación de los terrenos de Costas, el gobierno liderado por el BNG es incapaz de conseguir lo mismo de sus socios en Madrid. «Resulta curioso que cuando se trata de otras administraciones públicas sean tan bravos y reivindicativos y, en este caso, apuesten por invertir dinero municipal en un terreno que no lo es a día de hoy. «Cangas ni es más ni es menos que el resto de municipios», insiste.

También recuerda que en los últimos plenos se acordó crear una comisión ad hoc para llevar a cabo un concurso de ideas abierto y participativo para decidir qué se iba a hacer. «No hicieron nada y ahora vienen con prisas. Hacen un proyecto sin hablar con nadie». El PP recuerda que en pleno del mes de abril se aprobó una moción para adoptar medidas de inmediato para la seguridad de las naves, una de ellas sin tejado. «Tampoco fue convocada una junta de portavoces con responsables de Costas del Estado para enfocar el futuro de los terrenos, ni se realizó ningún concursos de ideas, como se demandó más de una vez».