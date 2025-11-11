Moaña paga una sanción de 1.250 euros a Augas por una infracción
Fue impuesta por el órgano de control por un vertido en el puerto de Domaio en 2021
Redacción
La junta de gobierno de Moaña acordó pagar la sanción de 1.250 euros que impuso el juzgado Número 1 de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela al Concello de Moaña, tal y como confirma la edil Dolores Chapela. La multa era por una infracción en materia de aguas. También se procede imponer costas al Concello, por un importe de 400 euros. Contra esta sentencia no cabe interponer ningún recurso.
El Concello se oponía a la sanción y afirmaba que procedía a la inadmisión por falta de aportación del informe previsto en el artículo 54.3 R.D. Leg 781/1986, que dispone que los acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las entidades locales deberán adoptarse previo dictamen del secretario, o, en su caso, de la asesoría jurídica y, en defecto de ambos, de un letrado .
El Concello expuso que la sanción se produjo en una inspección el día 9 de junio de 2021 por parte de Augas de Galicia, en el puerto de Domaio, detectándose un vertido de aguas residuales procedentes de la canalización municipal de aguas naturales, a la ría de Vigo, y que el 7 de julio la demanda requirió a la recurrente para que acreditase las medidas para el cese o corrección de los vertidos.
