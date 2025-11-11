La mesa de contratación del SAF se reunirá el día 21

El Servicio de Axuda no Fogar tuvo ayer protagonismo en Cangas y en Santiago. Mientras la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, viajaba a la capital gallega a una reunión de alcaldes del BNG, en Cangas se decidía que la mesa de contratación para la adjudicación del SAF sería el 21 de noviembre. En ella se valorarán las ofertas que se presenten. En la reunión de alcaldes del BNG estuvo presente la portavoz nacional, Ana Pontón.

La líder nacionalista anunció que el BNG presentará una modificación del presupuesto para 2026 para aumentar la asignación del Servicio de Axuda no Fogar en 15 millones de euros, lo que permitiría que la financiación de la Xunta a los municipios aumente de 12 a 17 euros por hora, con carácter retroactivo desde enero de 2025, con el objetivo final de que la financiación del SAF alcance progresivamente los 20 euros/hora en 2027.

«El objetivo es, como se establece en la ley de Dependencia, que el apoyo económico del SAF sea financiado en su totalidad por la Xunta y el Estado, que son responsables de financiar este servicio y no las municipalidades, como ocurre en la actualidad», manifestó Anta Pontón durante el encuentro de ayer en Santiago, dada la dificultad que tienen los concellos de paga este servicio.