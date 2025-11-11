El magosto sanitario de O Hío tendrá lugar el próximo día 15

El magosto sanitario de O Hío no se celebró el pasado fin de semana, sino que se celebrará el próximo sábado, día 15 de noviembre, a las 11.30 horas. Según la organización, el lugar será dónde se realizan las fiestas y otras celebraciones en la mencionada parroquia canguesa. Se acordó que cada participante traiga un puñado de castañas.