Limonta Sport, la mejor colocada para las obras del Alondras

La mesa de contratación de las obras de cambio de césped del campo de fútbol de O Morrazo, donde juega el Alondras, propuso a la empresa Limonta Sport Ibérica S.L para realizar los trabajos, al ser la empresa que mayor puntuación obtuvo (48.97 puntos); en segundo lugar fue Mondo Ibérica S.A.U (47,98), le sigue Urban Global 2018, con 45 puntos, Ouri Entretenimientos S.L., con 42,56 puntos y Obras y Pavimentos Especiales, con 41,40 puntos.

La empresa propuesta obtuvo 8,97 puntos en precio ofertado, 10 en el plazo de ejecución, otros diez en la ampliación del plazo de garantía, lo mismo que en el plan de mantenimiento y en mejoras. Limonta Sport presentó una oferta por 252.418,41 euros, con un plazo de ejecución de 30 días, cinco años de garantía y 5 años de mantenimiento. Urban Global presentó una oferta por 247.845,14 euros, 60 días de ejecución, 5 años de ampliación de garantía y 5 de mantenimiento; mientras que Modo Ibérica ofertó la obra por 256.844,32 euros , con un plazo de ejecución de 30 días, 5 años de ampliación de garantía y 5 de mantenimiento y Ouri Entretenimiento presentó la oferta más cara: 269.845,73 euros, con un plazo de ejecución de 40 días, 5 años de garantía y 5 de mantenimiento.

La mesa de contratación acordó también requerir al licitador clasificado en primer lugar que presente en el plazo de diez días hábiles la documentación pertinente que establecen los pliegos de condiciones que rigen la contratación.