Éxito de la campaña del Banco de Alimentos en Morrazo

El Banco de Alimentos de Vigo finalizó su operación en los supermercados de la comarca este fin de semana con enorme éxito. Se llenaron carros de alimentos en una demostración de la verdadera solidaridad vecinal. El Banco de Alimentos señala de cara a la celebración del concierto benéfico por su 30 aniversario en Pontevedra, que se necesitaba aún un impulso para completar el aforo del Auditorio Afundación de Pontevedra. La cita es el miércoles, a las 20.30 horas, con la Coral Polifónica y Escuela Naval Militar.