Éxito de la campaña del Banco de Alimentos en Morrazo
La organización anima a acudir al concierto que se celebra este miércoles en Pontevedra
redacción
Cangas
El Banco de Alimentos de Vigo finalizó su operación en los supermercados de la comarca este fin de semana con enorme éxito. Se llenaron carros de alimentos en una demostración de la verdadera solidaridad vecinal. El Banco de Alimentos señala de cara a la celebración del concierto benéfico por su 30 aniversario en Pontevedra, que se necesitaba aún un impulso para completar el aforo del Auditorio Afundación de Pontevedra. La cita es el miércoles, a las 20.30 horas, con la Coral Polifónica y Escuela Naval Militar.
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Entre tazas de vino y castañas
- Comienzan las obras de Eroski en Ximeu y los vecinos exigen seguridad
- La primera procesión llena San Martiño
- Bronca en el pleno de Cangas: AV se vuelve a aliar con el PP para tumbar la liquidación de la deuda bancaria del municipio
- Bueu en imágenes con mucha historia
- La campaña arqueológica descubre un nuevo muro defensivo que rodea la torre de Meira
- Las carpinterías de Seara abren Moaña al mar