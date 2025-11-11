Un escaparate de premio de Navidad.

Está en la tienda de A Rosita, en la calle Eduardo Vincenti, en Bueu. Toda la tienda parece de una golosina navideña, con los colores típicos de esas fechas: verd y rojo.

Lo políticamente correcto del tripartito

El contenido de la convocatoria de rueda de prensa del gobierno local de Cangas no era para echar cohetes, ni para que se celebrara a las 17.00 horas, ni para que estuvieran todos y todas. Fue una mezcla de poco y nada, que apenas se va a notar en la cuenta de resultados, cuando se cierre el año político de 2028. Pero el tripartito está por el buenismo, por lo políticamente correcto, que no es siempre lo correcto en la política.

Más cenas y comidas de Navidad en noviembre

Comienzan este año pronto las cenas de Navidad. Ya dimos cuenta en octubre de una y ahora descubrimos que hay muchas convocadas para la última quincena de noviembre. La razón: el marisco más fresco y más barato que a medida que se acerque Navidad. Total, la cuestión es reunirse una vez al año, rezar no se va a rezar, así que sale a cuenta hacer las comidas o cenas de Navidad en el mes de noviembre, que lleva r. Pero a este paso que vamos, la Navidad va a llegar en verano.Ya es habitual vender lotería de Navidad en estío y, además, se asegura que Jesús nació en Belén en verano.