Cangas bate récords de centolla con 1.407 kilos en la primera subasta de la campaña

La primera subasta de la campaña de la centolla celebrada este lunes en Cangas batió recórds de kilos con respecto a los últimos años. El mar revuelto fue propicio para que el marisco rey de las rías entrara en los aparejos y sobre las mesas de la lonja llegaron capachos que sumaron 1.407 kilos, muy por encima de los 735 kilos del año pasado o los 528 de 2023.

Los precios estuvieron algo más bajos, casi un euro menos que en 2024. La primera parada se realizó a 22,53. Fue un lote de 167 kilos que se llevó el comprador Ángel González Pola, de Cangas, que mostraba su satisfacción por una apertura de campaña «con mucha captura y variedad de precios».

De hecho, la subasta en Cangas fue muy larga, se prolongó durante unas tres horas y se realizaron numerosas paradas, desde los 22,53 euros hasta los 7 euros del último lote, pasando por 21,69; 20,28; 19,89; 17,81; 17,50; 13,80 o 12,00 y así hasta los 7 euros.

Quizás el lote mayor vendido fue al precio máximo, después hubo lotes variados de 98, 127, 103, 70, 61, 64 0 102 kilos. También fue larga la jornada de los marineros en el mar, en donde las condiciones, con oleaje y muy revuelto, obligaron a trabajar en zonas más abrigadas. El sector tardó en llegar a puerto. Muchos, a bordo de los barcos intentando reunir el cupo, se quejaban a primera hora de que había mucha «basura» y pocas capturas. Pero al final los capachos se llenaron, al menos en Cangas. Sí que no hubo bueyes, sólo uno en Cangas y el precio máximo del bogavante llegó a 44,35 euros.

Subasta de centolla en Bueu. / Santos Álvarez

En Bueu fueron un total de 560 kilos de centolla los despachados en lonja, si bien el grueso de ellos se vendieron en lotes por la mañana, por lo que no llegaron a una subasta de la tarde que quedó un tanto deslucida por la ausencia de producto, y que, además, se retrasó a la espera de la llegada de más compradores, que en ese momento estaban en Cangas.

Finalmente la puja comenzó unos minutos después de las seis de la tarde para alcanzar precios un tanto inferiores a los de la población vecina y a los del año pasado, cuando se llegaron a pagar 24 euros por las mejores piezas. Este lunes la primera parada se hizo en los 22 euros, con las dos siguientes situadas en los 16 y en los 11 euros, respectivamente. En esta última, algún barco optó por retirar su producto de la subasta.

Aún iba a haber una puja más, en los 8 euros, para adquirir los kilos que aún quedaban del preciado marisco en las bandejas de la lonja buenense. El precio medio aún se desconocía hoy al tener que registrarse alguna de las ventas previas a la puja, algo que no se hará hasta este miércoles al ser mañana festivo en el municipio buenense.

Sensaciones positivas

Por lo demás, las sensaciones de los marineros al llegar a puerto habían sido relativamente positivas, teniendo en cuenta la incertidumbre que siempre existe en el arranque de la campaña. «No estuvo mal para ser el primer día», manifestó Pepe Goberna, patrón del «Elvira II», barco en el que faena en solitario y en el que le correspondería por cupo 70 kilos (35 por embarcación y otros 35 por tripulante enrolado a bordo). «Cogí unos 40 kilos, pero bastante bien de tamaño. Si hay un buen precio y es todos los días así no hay queja», señala tras una primera jornada en la que trabajó entre Loureiro e Illa do Santo.

En similares términos se expresó Pepe Dios, del «Ben Feito», que tenía claro que «los primeros días siempre son de rebusque, de encontrarla», algo a lo que se sumaron las condiciones del mar. «No se podía trabajar muy bien», dice.

Aún a pesar de que las cantidades capturadas no eran notables, «la calidad era buena. Pensé que iban a estar más enclenques pero es un buen producto». Después de trabajar en el interior de la Ría, entre Faro Mourisca e Illa do Santo, asegura que «no se puede juzgar la campaña por este primer día».

Tampoco completó el cupo permitido por el Plan de Explotación de la Consellería do Mar el «Fervenza I», patroneado por Emilio Pérez. De los 105 kilos que le corresponderían coger como máximo (35 por barco y 70 por dos tripulantes) se quedó en los 70. El viento y el oleaje no ayudaban demasiado. «Había que limpiar mucha basura del barco, estaba todo revuelto, era difícil trabajar», señalaba. Eso sí, al igual que sus compañeros de faena, apuntó antes de las pujas que «el tamaño era bastante bueno y si el precio es apañado estaría bien».

A nivel de la provincia, O Grove volvió a demostrar que es la lonja de referencia para el centollo, con 4.239 kilos y un precio máximo de 35 euros.