La borrasca Claudia obliga a suspender la verbena de San Martiño en Bueu

La borrasca Claudia le ha cambiado el paso a las fiestas de San Martiño en Bueu. El nivel de alerta amarillo en tierra por fuertes vientos ha obligado al Concello a adoptar medidas de precaución, como suspender todas las actividades previstas para la tarde de este martes en la carpa de As Lagoas. Una suspensión que afecta a los juegos e hinchables y a la verbena nocturna, en la que iba a tocar la orquesta Magos.

La decisión se tomó a mediodía de acuerdo con representantes de la agencia de contratación del grupo por motivos de seguridad. La intención es concretar en los próximos días una nueva fecha para una actuación de la orquesta en Bueu.

La previsión es que las condiciones meteorológicas empeoren con el paso de las horas. Con todo, el tiempo sí que permitió que este mediodía saliese la procesión en honor a San Martiño para rodear la iglesia parroquial de Bueu.