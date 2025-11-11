Más de 30 comercios se apuntan al próximo Mercado de Nadal de Bueu

La segunda edición del Mercado de Nadal organizado por el Concello de Bueu para los días 28, 29 y 30 de este mes ha cerrado el plazo de inscripción con más de una treintena de solicitudes que ahora deberán ser estudiadas para ver si se adaptan a los requisitos de participación. El evento tiene como objetivo activar al comercio en particular y a la villa en general ofreciendo una alternativa al Black Friday, razón por la cual se le dio prioridad a los establecimientos de Bueu así como a los participantes en anteriores mercados ecológicos y artesanales.

La idea es que exista un amplio abanico de productos para ofrecer a los potenciales clientes, que tendrán un día más para hacer sus compras con respecto al año pasado. La concejala de Turismo e Comercio Local, Silvia Carballo, recordó el buen funcionamiento de esta iniciativa el año pasado, a pesar del mal tiempo, y también apuntó que el mercado pretende ser un foco de atracción no solo para los participantes en él sino para todo el municipio en general.

Además de los distintos stands habrá una zona gastronómica al igual que el año pasado donde los visitantes podrán realizar diferentes degustaciones. El mercado se instalará en la carpa de As Lagoas, montada estos días para las Festas de San Martiño, en lo que supone una optimización de recursos. La cita se enmarca dentro del ciclo de mercados sectoriales que Bueu lleva haciendo durante una década.