Santos teme que la Xunta use el estudio técnico para denegar las urgencias

«En plenas fiestas tiene más valor seguir aquí», señaló la alcaldesa de Moaña y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, Leticia Santos, en la concentración de ayer ante la Casa do Mar, con lacelebración de San Martiño en marcha, para reclamar el regreso de las urgencias. Fue la 209 semana consecutiva de movilizaciones, camino de cumplir este mes de diciembre los cuatro años y con una manifestación convoada para el día 14. La regidora estuvo acompañada por el portavoz de la Plataforma da Sanidade, Gabriel Ferral.

Recordó que siguen a la espera del paso que vaya a dar Sanidade tras la reunión de la comisión de seguimiento de construcción del nuevo centro de salud de Sisalde, de la que dijo que no les había llegado el acta y que ya no valían más excusas para devolver las urgencias, ni la de los médicos que quieren seguir unificados en Cangas . Teme que Sanidade vaya a utilizar el estudio técnico que anunció en esa reunión para no traer las urgencias a Moaña «pero desde aquí repetimos que busquen la manera de traerlas, no la manera de volver a negar nuestro derecho y nuestro PAC». Añadió que iban a combatir las mentiras de la Xunta con estas concentraciones y sobre el nuevo centro de salud de Sisalde que está concluyendo, que siguen sin fecha de apertura.