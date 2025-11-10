O Rompeolas
Aún no sabemos cómo salió Lucía de la encerrona
Todavía no nos desvelaron cómo la concejala de Desenvolvemento Local del Concello de Cangas, Lucía Docampo (BNG) quedó encerrada en la plaza de abastos tras la inauguración de la muestra que conmemora el aniversario de los cien años del edificio. Tampoco sabemos cómo fue liberada de la «encerrona» y como pudo llegar a tiempo al pleno municipal, ese que era extraordinario. ¡Y tanto!
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Los comuneros plantean restringir el tráfico a Cabo Home y cobrar por el paso de coches
- Comienzan las obras de Eroski en Ximeu y los vecinos exigen seguridad
- Bronca en el pleno de Cangas: AV se vuelve a aliar con el PP para tumbar la liquidación de la deuda bancaria del municipio
- Bueu en imágenes con mucha historia
- La campaña arqueológica descubre un nuevo muro defensivo que rodea la torre de Meira
- Las carpinterías de Seara abren Moaña al mar
- El reloj de la alameda ya no avisa de las alertas