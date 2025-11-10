Aún no sabemos cómo salió Lucía de la encerrona

Todavía no nos desvelaron cómo la concejala de Desenvolvemento Local del Concello de Cangas, Lucía Docampo (BNG) quedó encerrada en la plaza de abastos tras la inauguración de la muestra que conmemora el aniversario de los cien años del edificio. Tampoco sabemos cómo fue liberada de la «encerrona» y como pudo llegar a tiempo al pleno municipal, ese que era extraordinario. ¡Y tanto!