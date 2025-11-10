Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Rompeolas

Aún no sabemos cómo salió Lucía de la encerrona

La peña celtista Iago Aspas en el San Martiño. No podían faltar los miembros de esta peña a su cita con los furanchos bendecidos por San Martiño. La romería más grande de la vieja Moaña era el mejor lugar para la concentración previa del partido de fútbol que iba a enfrentar por la noche al Celta contra el Barcelona.

La peña celtista Iago Aspas en el San Martiño. No podían faltar los miembros de esta peña a su cita con los furanchos bendecidos por San Martiño. La romería más grande de la vieja Moaña era el mejor lugar para la concentración previa del partido de fútbol que iba a enfrentar por la noche al Celta contra el Barcelona.

Javier Manchado

Todavía no nos desvelaron cómo la concejala de Desenvolvemento Local del Concello de Cangas, Lucía Docampo (BNG) quedó encerrada en la plaza de abastos tras la inauguración de la muestra que conmemora el aniversario de los cien años del edificio. Tampoco sabemos cómo fue liberada de la «encerrona» y como pudo llegar a tiempo al pleno municipal, ese que era extraordinario. ¡Y tanto!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents