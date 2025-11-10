La primera procesión llena San Martiño

Haga sol o llueva, San Martiño es una parroquia de fieles. Los que lo son al santo y patrón de Moaña y también a la Virgen del Carmen y los que lo son al buen vino, al pulpo y a los productos de otoño, rodeados de buena compañía y al calor de los furanchos tradicionales, hicieron ayer una perfecta comunión en la vieja Moaña, que hoy celebra su «puente» en el Concello y mañana martes su día grade y festivo local.

Ayer fue el día en honor a la Virgen del Carmen, que la comisión de fiestas adelantó este año para celebrar en domingo, en lugar del miércoles y evitar el día laborable. Las imágenes salieron despacio de la iglesia, como marcan los cánones, tras la misa solemne y sin paraguas. El cielo parecía que daba una tregua y lo hizo durante el recorrido hasta el cruceiro en donde se cantó la Salve Mariñeira, pero cuando el santo y la Virgen subían a hombros, camino de regreso al templo, cayeron las primeras gotas. La imponente talla del Carmen fue trasladada rápidamente a l interior, mientras que un atrevido San Martiño tuvo tiempo para recorrer el atrio y mostrarse a los vecinos que se agolpaban entre los antiguos muros y otrosque asomaban desde los furanchos.

Grupo de amigos brindando con tazas. | / Santos Álvarez

En la comitiva de la procesión iban los ediles del PP, Alfonso Piñeiro y Diego Ríos, pero entre el público se vio también a ediles del gobierno del BNG, como la concejala María Ortega, que no quiso dejar pasar la oportunidad de ver pasar el desfile en primera fila con una peña de mujeres. San Martiño es la fiesta del reencuentro de Moaña, de alzar las tazas de vino y de hacer memoria. También se sabe que son días para rascarse el bolsillo, no solo con comidas, porque llegan las multas por esa avalancha de conductores que buscan aparcar en donde puedan y por esos controles de alcoholemia, que ya contaron sus primeras «víctimas».

La jornada de hoy es de tregua ante la celebración mañana de la festividad del patrón. Pero también volverán a abrir los furanchos, hay magosto a las 18.00, se presenta el libro de Antonio Costa sobre San Martiño a las 19.00 en la antigua rectoral y hay verbena con Capitol y Magos.