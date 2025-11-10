El gobierno de Cangas considera que la mocion censura sería la guinda del pastel entre PP y AV

La cada vez más estrecha relación entre el PP (10 concejales) y AV (1 concejala), reflejada en los últimos plenos, hacen que el gobierno local (BNG con 6 ediles, PSOE con tres y EU con 1) sí que piense que puede existir la posibilidad de una moción de censura, que permita a los conservadores y a los de Alternativa gobernar juntos Cangas.

Claro que, asegura el ejecutivo local, no es algo que temen ni sobre lo que piensen mucho. «Estaremos aquí hasta que los votos nos echen; mientras, intentaremos gobernar para todos. Lo que nos pide el pueblo es solucionar problemas y en ellos estamos», manifestó la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) en el transcurso de la rueda de prensa en la que se hizo pública la fórmula para superar el bloqueo de PP y AV a utilizar los remanentes de tesorería para invertir.

La representante de Esquerda Unida (EU), Aurora Prieto, fue más lejos y dijo que había mucha gente que se preguntaba por qué PP y AV no hacían de una vez la moción de censura, porque estaba visto que iban de la mano. «Sería la guinda del pastel». También señaló el gobierno municipal que «estamos ante un acoso y derribo del gobierno por parte de PP y AV, pero los vecinos de Cangas nos piden que busquemos soluciones. Por lo respecta a la moción de censura, que hagan lo que quieran; no tenemos tiempo para pensar en ello.

La alcaldesa de Cangas desveló en la rueda de prensa que se había encontrado una solución para salir del bloqueo que PP y AV hicieron a la utilización de 1,5 millones de euros procedente del remanente de tesorería, lo que sería el ahorro realizado. La fórmula consiste en que ese dinero se pueda invertir en 2026. La deuda sería amortizada con cargo a los presupuestos de 2026 que piensa presentar el gobierno para el próximo año ya en el mes de enero, lo que permitiría liberar los remanentes.

Claro que este movimiento implica que un millón de euros deberá emplearse obligatoriamente en el pago de la deuda bancaria, sin poder destinarlo a otros usos, tal y como pretendía inicialmente el gobierno y así lo propuesto por segunda vez en el pleno del pasado viernes. En esta operación, según el gobierno, se perderían 500.000 euros respecto a la planteada en el pleno.

El gobierno local sigue pensando que humanizar la avenida de Bueu es una buena idea, de ahí que utilizará el dinero del ahorro municipal para esa obra e intentará realizar un plan en el que se involucre a la Xunta de Galicia.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, ya recordó que hace un año a la Xunta ya se le había hablado de esta posiblidad, y que la única condicion que impuso fue que se realizara una auditoría del ciclo del agua, algo que ya se hizo. En esa reunión, la Xunta también emplazó al Concello de Cangas a hablar con la Axencia Galegade Infraestructuras (AXI), para que en este reparto de la inversión el citado ente pusiera la parte de pavimentación. Antón Iglesias desmentí así al PP, que afirmaba que no hubo diálogo.

La concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, informó también que se habían iniciado los trámites para la redacción del proyecto de la avenida de Bueu, al mismo tiempo que recordaba que había sido AV la formación que en las emiendas al presupuesto vigente impuso una reducción de la partida reducción de proyectos. También dejó claro que el 90% de esta partida está destinada a los proyectos de los planes provinciales. En cuando a la insistencia del PP a que hubiera un proyecto para confiar en que la obra se iba a hacer, Xiana Abal recordó que la voluntad política no se firma con un proyecto, sino mostrando verdadera voluntad de realizar la obra.

Desde el tripartito se aseguró que había posibilidades de que la Asociación de Vecinos de Pedra Alta, a través de algún partido político, presentara una moción para realizar la obra de humanización de la avenida de Bueu, algo que el gobierno apoyaría, aunque fuese presentada por la oposición. Xiana Abal también manifestó que si no se había podido presentar antes la modificación presupuestaria rechazada en dos ocasiones por la oposición, la última en el pleno del viernes, fue porque hubo que esperar a la última liquidación del presupuesto y a reunir las otras condiciones que exige la ley para utilizar los remanentes, que, además de liquidar la deuda, también estaba cumplir con el periodo medio de pago a proveedores.