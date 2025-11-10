Éxito de Virxilio da Silva Juzz en el Jazz de Outono
Actuación muy apaludida en la Casa do Pobo de Cangas
Todo un éxito la actuación de Virxilio da Silva Juzz en la Casa do Pobo de Cangas, que se encuadra en la programación de «Jazz No Outono» de Cangas. No solo la buena música interpretada por el conjunto jazzístico, sino también por el buen ambiente que había en la Casa do Pobo, lugar que tiene mucho que ver con la música, porque es el local de ensayo de la Banda de Música de Cangas. La población de Cangas tiene querencia al jazz, de ahí el éxito que tiene su ya clásico festival que se celebra todos los veranos en agosto.
Las otras actuaciones previstas dentro del «Jazz de Outono» están programadas para el 14 y 18 de noviembre. En la primera estará el grupo Corpos de Avena (plaza de abastos) y la segunda, Roberto Nieve Quartet (auditorio de Cangas).
