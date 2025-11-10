La diseñadora textil canguesa Alba Lazarí, finalista en los Premios Comercio Galego

La Xunta de Galicia dio conocer los proyectos finalistas de los Premios del Comercio Gallego 2025, que se entregarán el próximo miércoles 12 de noviembre en Santiago, entre los que figura la canguesa Alba Rodal Lazarí con su marca de diseño textil y tienda en la locailidad "Alba Lazarí" en la categoría de Premio Comercio Galego, en el que se reconocen los valores del comercio de proximidad con un moddelo de negocio moderno y está dotado con 5.000 euros.

Además de esta categoría, hay otras cuatro de Premio Comercio Trayectoria, con una dotación de 3.000 euros; Premio Comercio Emprende, con 3.000 euros; Premio Comercio Dinamización, con 5.000 euros; y Premio Comercio Sostenible, con 3.000 euro Estos galardones tienen como objetivo reconocer a los profesionales del sector y avanzar en su competitividad en el marco del Plan Estratégico del Comercio de Galicia 2025-2030.

En la categoría de Premio Comercio Galego, además de la canguesa, dedicada a los diseños textiles “de autor” relacionados con la moda, la decoración y los accesorios; son finalistas Creativas Galegas (Mercado Galego da Creatividade), tres emprendedoras del diseño, el arte y la artesanía que crearon en Santiago un espacio que impulsa y visibiliza a más de 300 profesionales; y Ceibe Barefoot Shoes, especializada en calzado respetuoso y con venta tanto en su tienda física de Arteixo como a través de la web.

Alba Lazarí es de ascendencia italiana por parte de su familia materna llegados del Piamonte en torno al 1800 a esta localidad, en donde se asentaron muchos italianos. Su tatarabuelo Ventura Lazarí fue un reconocido pintor de la época que se dedicó a policromar las tallas de Semana Santa en la localidad. La madre de Alba Lazarí fue modista y ella se crió entre telas, por lo que lleva en la sangre la vocación por el dibujo, la pintura y el textil. Estudió Bellas Artes en Pontevedra y trabajó por diferentes partes de España y 12 años en Reino Unido, siempre en sectores de la decoración, moda y diseño, hasta que creó su propia marca y se asentó de nuevo en Cangas en 2014.

El Premio Comercio Trayectoria pone en valor iniciativas con una trayectoria comercial consolidada que, por su permanencia y continuidad, crean un vínculo especial con su entorno. En este caso concurren Miranda Moda, en funcionamiento en O Barco de Valdeorras desde 1953 y con la tercera generación al frente, que vende primeras marcas tanto de forma física como online y pone sus escaparates a disposición de artistas locales; la lucense Panadería Pallares, fundada en 1976, con la quinta generación familiar al cargo y destacada por crear un museo etnográfico del pan además de por sus productos; y también la lucense Confecciones García, en marcha desde 1955 y con la tercera generación al frente, que combina su estética tradicional con la originalidad de sus escaparates y la venta online.

En relación con el Premio Comercio Emprende, se reconoce al establecimiento impulsado por personas jóvenes que ofrezca a la clientela una experiencia de compra diferenciada. En este sentido, pueden alzarse con el galardón A Casa Rodante, con tienda física en Vigo y online, impulsada por la Asociación de Familiares de Personas con Parálisis Cerebral, donde se reúne el trabajo artesanal y sostenible realizado en los talleres ocupacionales de la asociación, promoviendo así el carácter emprendedor de las personas con discapacidad; el proyecto Amoras, que tras tomar el relevo de una frutería cuenta con tres tiendas abiertas en O Carballiño y Maside, además de venta online, con proyectos originales como un fruit track o arreglos de frutas para eventos; y el proyecto amesán Tecidos Tolemia, tienda y taller de costura que trabaja con tejidos únicos —muchos procedentes de restos de colección de grandes firmas— y que dispone de un espacio de formación y un club de costura.

En cuanto al Premio Comercio Dinamización, se pone en valor la implantación del mejor proyecto o iniciativa de dinamización comercial de los últimos tres años (2023-2025) con el objetivo de incrementar las ventas y la clientela potencial. Así, pueden recibir el galardón la Asociación Boirense de Empresas, por la iniciativa Boiro, compras co corazón, con el uso de los “vales corazón” como moneda de cambio para participar en actividades como conciertos, degustaciones de producto local o sorteos; la agrupación Viveiro Centro Comercial Histórico, por su campaña Escolle o teu empregado do mes (“Elige a tu empleado del mes”), que busca motivar y reconocer a las personas trabajadoras por su atención y buen hacer; y la Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos de Ribadeo, por la campaña O noso comercio é vida, vive Ribadeo (“Nuestro comercio es vida, vive Ribadeo”), desarrollada en agosto con la implicación del 100 % de los comercios asociados, para garantizar el relevo generacional de la clientela mediante la participación de la infancia y la juventud en actividades específicas como acciones multiaventura, musicales o colaboraciones con clubes deportivos.

Por último, los finalistas del Premio Comercio Sostenible son Arroupa, empresa impulsada por Cáritas que transforma ropa usada en oportunidades reales de empleo e inclusión y que cuenta con tiendas en Santiago, Pontevedra, A Coruña, Carballo y Vilagarcía de Arousa; la artesana Rir & Co, con estudio textil y tienda física en Allariz que apuesta por productores con certificado de sostenibilidad y materiales procedentes del medio rural, como la lana merina de la trashumancia o las fibras de proteína de la leche; y la pontevedresa AmoGalicia, establecimiento que trabaja con 95 creadoras y creadores gallegos, limitando al máximo el consumo de plástico y apostando principalmente por artesanos que reutilizan materiales como la madera, el vidrio o las redes de pesca.