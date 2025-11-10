Conato de incendio en una casa en Meiro

Bombeiros do Morrazo y Policía Local de Bueu intervinieron ayer en un conato de incendio en una vivienda del lugar de Meiro. El fuego se originó en la tubería de salida de gases de la campana extractora de la cocina y se propagó por un falso techo en la segunda planta, generando bastante humo. La rápida intervención evitó males mayores.