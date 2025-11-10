Comienzan las obras de la fuente de la Praza da Estrela con mucho retraso

Comenzó la semana pasada, con el debido retraso, la construcción de la fuente que va a adornar la Praza da Estrela». Se puede apreciar ya su forma y tamaño, pero no fue más que una apariencia de la empresa, que sigue prolongando la obra más allá de los plazos inicialmente previstos. Las quejas de la concejala de Obras y Servicios a la empresa constructora no sirvieron para acelerar los trabajos y la colocación de las primeras piedras para la fuente fue solo un espejismo de que se volvía al tajo con ánimo de terminar la obra definitivamente. En torno a la fuente se pretende crear ese espacio que figura en el proyecto, rodeado de bancos, que sirva de parada de descanso a los vecinos. Una fuente nueva que hay que ver cómo queda en un entorno de tanto valor patrimonial como el entorno de la excolegiata.