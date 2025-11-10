Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comienzan las obras de la fuente de la Praza da Estrela con mucho retraso

Obras de la fuente de la Praza da Estrela. | Santos Álvarez

Obras de la fuente de la Praza da Estrela. | Santos Álvarez

Juan Calvo

Cangas

Comenzó la semana pasada, con el debido retraso, la construcción de la fuente que va a adornar la Praza da Estrela». Se puede apreciar ya su forma y tamaño, pero no fue más que una apariencia de la empresa, que sigue prolongando la obra más allá de los plazos inicialmente previstos. Las quejas de la concejala de Obras y Servicios a la empresa constructora no sirvieron para acelerar los trabajos y la colocación de las primeras piedras para la fuente fue solo un espejismo de que se volvía al tajo con ánimo de terminar la obra definitivamente. En torno a la fuente se pretende crear ese espacio que figura en el proyecto, rodeado de bancos, que sirva de parada de descanso a los vecinos. Una fuente nueva que hay que ver cómo queda en un entorno de tanto valor patrimonial como el entorno de la excolegiata.

