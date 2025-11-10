Cerca de 40 barcos inician en Bueu y Cangas la campaña de la centolla

Cerca de 40 embarcaciones iniciarán hoy en Bueu y Cangas una campaña de la centolla marcada por las habituales incógnitas acerca del estado de la pesquería, que únicamente comenzarán a despejarse en el regreso de estos barcos a puerto a lo largo del mediodía y de primera hora de la tarde, cuando se celebre la subasta, fijada para las 17 horas en la cofradía buenense. Es en este municipio donde entre 20 y 25 barcos han optado por sumarse a las capturas de uno de los productos estrella de la Cofradía San Martiño, mientras que en Cangas la cifra se reduce a los 15 buques. Todos ellos confían en que esta primera de jornada confirme unas buenas perspectivas de cara a las fechas navideñas, que es cuando, como es lógico pensar, la centolla alcanzará sus mayores cotas en cuanto a precios.

El sector no se ha mostrado especialmente optimista en los días previos al levantamiento de la veda. Los indicios recogidos en estas últimas semanas no han permitido serlo, con escasas capturas accidentales mientras se faenaba al cerco en otras especies. Esa aparición casual del crustáceo en los aparejos suele ser síntoma de la presencia/abundancia del producto en las aguas. La experiencia también dicta que la tardía entrada de los temporales también tiene su influencia, toda vez que la centolla no es un producto que se mueva con mar en calma, sino que precisa de cierta inestabilidad, del mar de fondo y de las maruxías. La situación meteorológica ha variado en los últimos días, lo que puede cambiar las tornas a favor de los intereses del sector.

Por lo demás no habrá excesivas variaciones en cuanto a la normativa, ya que el plan de explotación de la Consellería do Mar mantiene unas capturas máximas de 35 kilos por embarcación y otros 35 por cada tripulando enrolado que vaya a bordo. La campaña se extenderá desde hoy hasta el mes de junio de 2026. El año pasado por la lonja de Bueu pasaron algo más de 9.000 kilos de centolla con una facturación que se quedó ligeramente por debajo de los 150.000 euros. En Cangas fueron 21.166 kilos de producto para un volumen de negocio superior a los 300.000 euros. En la Cofradía de Aldán fueron 1.850 los kilos despachados, facturando una cifra superior a los 17.000 euros.