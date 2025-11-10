Cangas bate récords de centolla con más de 1.000 kilos en la primera subasta de la campaña

La lonja de Cangas se llenó literalmente de centolla. La primera subasta en este día de apertura de la campaña reunió más de 1.000 kilos del marisco rey de las rías, en concreto 1.406, muy por encima de los 735 del año pasado o los 528 de la campaña de 2023. Hubo satisfacción en el sector. Los precios bajaron un poco con respecto a la anterior campaña y la primera parada fue a 22, 53 euros el kilo, frente a los 23,20 del año 2024. Fueron 167 kilos que se los llevó el comprador Ángel González Pola, de Cangas, para suministrar al mercado nacional y a restaurantes y pescaderías.

La subasta , que comenzó a las 16:00 horas en la lonja de Cangas, fue larga, por lo menos se prolongó durante tres horas, y transcurrió con muchas paradas, desde los 22, 53 a los 7 euros del último lote.

Mañana la centolla ya estará a la venta en el mercado.

Subasta de centolla en Bueu. / Santos Álvarez

En Bueu fueron un total de 560 kilos de centolla los despachados en lonja, si bien el grueso de ellos se vendieron en lotes por la mañana, por lo que no llegaron a una subasta de la tarde que quedó un tanto deslucida por la ausencia de producto, y que, además, se retrasó a la espera de la llegada de más compradores, que en ese momento estaban en Cangas. Finalmente la puja comenzó unos minutos después de las seis de la tarde para alcanzar precios un tanto inferiores a los de la población vecina y a los del año pasado, cuando se llegaron a pagar 24 euros por las mejores piezas. Ayer la primera parada se hizo en los 22 euros, con las dos siguientes situadas en los 16 y en los 11 euros, respectivamente. En esta última algún barco optó por retirar su producto de la subasta.