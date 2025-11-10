Dos barberos de Cangas en «Soy Barbudo»

El talento gallego sigue dejando huella en el panorama nacional. Los barberos Bruno Rodríguez y Miguel Chapela, del equipo de Bruno The Rock Barber’s han sido seleccionados como finalistas en los Premios de la Barbería Española by Soy Barbudo, uno de los certámenes más prestigiosos del sector.

Bruno Rodríguez, cortando el pelo. | S.Á.

Los dos profesionales participan en dos de las categorías más destacadas de concurso: «Mejor Colección de Barbería» y «Mejor Barbería Revelación de España», reconocimiento que consolida su trayectoria, creatividad y dedicación al arte de la barbería . Aseguran ambos barberos que «estar nominados en dos categorías tan importantes es un orgullo enorme. Es el resultado de muchas horas de trabajo, pasión y constancia en lo que amamos hacer», manifiesta Bruno Rodríguez, fundador de la peluquería que lleva su nombre. Por su parte, Miguel Chapela hace hincapié en que «compartir este logro con Bruno y con todo el equipo es una satisfacción inmensa. Estos premios son un reflejo del gran momento que vive la barbería en España».

La gala de entrega de los Premios de la Barbería Española by Soy Barbudo se celebrará próximamente en Zaragoza, donde se darán a conocer los ganadores de cada categoría, mientras tanto, Bruno y Miguel ya celebran con orgullo haber alcanzado la final, representado el talento, la pasión y la innovación de Bruno The Rock Barber’s. Ambos peluqueros confían en alcanzar uno de los premios de este concurso, en el que ya participaron en otras ocasiones.

En el año 2022, Bruno también quedó finalista de los mencionados premios de peluquería, con la colección que llevaba el nombre de Meraki y con tres cortes de pelo, dos arreglos de bigote y uno de barba. Ese año, la final se celebró el 26 de noviembre, en el municipio de Murcia.

La peluquería que Bruno tiene abierta en Cangas, en la calle Méndez Núñez, es una con la lista de espera más elevada de Galicia, debido a la demanda que hay para ponerse en sus manos. No hace muchos puso en marcha una peluquería también en Moaña, donde también consigue el éxito de Cangas.

Bruno Rodríguez consigue mantener una clientela fiel, debido a su estilo único, pero en constante evolución, que es lo que le hace seguir en primera línea.