Vecinos recuperan 400 metros del camino ancestral de A Fraga

El colectivo Rialdarca, cuyo objetivo es la recuperación de sendas fluviales desde hace 15 años, vuelve a echarse al monte. Su directiva Ana Pastoriza, retirada durante algún tiempo de la actividad pública, reaparece con una obra bajo el brazo que se ha conseguido a iniciativa de los vecinos, con el apoyo de esta asociación, de entidades empresariales del entorno en donde se actuó y finalmente del Concello de Moaña. Se trata de la recuperación del camino ancestral «Aldea da Fraga», en uno de los parajes de bosque más emblemáticos del municipio, en Meira. La iniciativa vecinal, con la colaboración posterior del Concello, ha permitido recuperar 400 metros de este antiguo camino que comunica la aldea da Fraga y llega hasta el río del mismo nombre y desemboca en A Xunqueira.

Vista aéra con el trazado en rojo del camino recuperado desde la aldea de A Fraga. / Fdv

«La constatación de que el acceso de la bajada al río de la Aldea de la Fraga de abajo estaba completamente bloqueado, tanto en sentido ascendente, por troncos caídos en distintos puntos de su trazado, como de maleza tupida en sentido descendiente, fue el detonante que originó la puesta en marcha social», indica Pastoriza sobre esta recuperación que comenzó hace cinco meses con un equipo vecinal. Asegura que no fue un camino fácil, dice que en mayo se trasladó el mal estado del camino al concejal de Servicios, Daniel Costas, pero que las respuestas a lo largo del verano «fueron siempre las mismas sin concretar si podían afrontarlo y que además no era camino municipal». Hablaron también con la edil de Patrimonio, María Ortega, que manifestó que sí tenían intención de arreglar el sendero en cuanto les fuera posible, pero añade que a finales de agosto, el edil de Servicios seguía sin poder concretarlo, por lo que los vecinos, colectivos y empresarios optaron por «tomar las riendas» con el objetivo de desbloquear el camino ancestral, que tras la limpieza ha quedado con las antiguas piedras al descubierto a la espera de que se retiren los lodos del canal de regadío que vierte en el camino.

Dos de los trabajadores durante las labores de desbloqueo. / Fdv

Una vez iniciados los trabajos, Pastoriza asegura que a finales de septiembre la edil de Medio Ambiente, Dolores Chapela, confirmó que iba a colaborar la brigada de jardinería, y a pesar de que el trabajo estaba en marcha valoraron todo lo que sumara. En el desbroce y limpieza del primer tramo del camino participaron el establecimiento de turismo alojamiento O Quinteiro de Elvira, A Taberna A de Lino, la cooperativa Ameixoeira de quesos y A Talangreira, que explota O Beque. Lo hicieron, dice Pastoriza, de forma valiente y admirable por tratarse del tramo con más nivel de maleza, con 2 o 3 metros de altura. La segunda acción la llevó a cabo la cuadrilla del Concello que concluyó el recorrido de modo «decisivo y aplaudible. La posición cruzada de los grupos de troncos bloqueando la zona de tránsito era compleja y demandaba cautela y profesionalidad».

Un tramo del camino recuperado con las piedras a la vista. / Fdv

Si de algo se lamenta es de que la colaboración del Concello no llegara cuando se había solicitado, ya que se demoró cinco meses: «Aunque hicieron su parte con eficiencia y estamos agradecidos, en honor a la verdad hubiera estado genial afrontar el trabajo durante el verano y no arriesgarse a esta época de lluvias porque el acceso con barro y agua lo dificulta más»..

Pastoriza, que agradece el trabajo del equipo formado por Olga, Julia, Med, Miro, Manu, Iván, Vicente, Lino, Chey y Rober, asegura que ahora queda por retirar los lodos, que una vez hecho dejarán ver completamente la calzada; y gestionar con los propietarios de los terrenos que lindan con el camino para arrojar esa tierra, como reconducir el canal de regadío que vierte al camino, al estar los terrenos sin el cuidado de antes. El espíritu de recuperar el camino no se queda aquí, ya que la senda sigue cruzando el río da Fraga y pide que se refuercen las cuadrillas de jardinería que están desbordadas.